Полёт «канареек». Французский суперклуб выходит из сумерек

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13 сентября 2024, 22:13

«Нант» довольно успешно стартовал в новом сезоне.

Едва уцелевшие

Давайте заглянем в таблицу французской Лиги 1. После трёх туров впереди со стопроцентным результатом и прекрасной разницей мячей 13:2 идёт чемпион «Пари Сен-Жермен». А следом — команды, набравшие по семь очков. Присутствие в их числе «Марселя», «Ланса» и «Монако» вопросов не вызывает. Но в компанию преследователей затесался «Нант», который едва не вылетел в предыдущем сезоне.

Вне всяких сомнений, «Нант» — клуб авторитетный и именитый. Восьмикратный чемпион страны, четыре раза владевший Кубком Франции. Когда-то «канарейки» сильно выступали в еврокубках, но не выигрывали. На счету земляков основателя Кубка чемпионов Габриэля Ано всего два трофея — оба были добыты в 90-х «Марселем» и «Пари Сен-Жермен». Но шуму в Европе бретонцы наделали. А сколько крови у наших клубов выпил «Нант». Но со дня последнего чемпионства «канареек» минуло 23 года. Кубок «Нант» брал два года назад. Но сейчас цена этого трофея невысока.

В последнем чемпионате Франции «Нант» балансировал на грани вылета. Но в итоге уцелел, заняв спасительное четырнадцатое место. Возможно, благодаря Антуану Комбуаре, вернувшемуся на пост главного тренера только в конце марта. Под руководством одного из немногих во Франции темнокожего тренера «канарейки» выиграли лишь два матча из восьми. Ещё два завершили вничью. Не самый выдающийся показатель. Но этих восьми очков хватило бретонцам, чтобы выжить. После возвращения в Лигу 1 «Нант» отыграл десять сезонов и был близок к ссылке во второй по силам дивизион французского футбола.

Кавалер ордена почётного легиона

Владелец клуба, а по совместительству президент, — бизнесмен польского происхождения Вальдемар Кита. Он купил «Нант» в 2007 году, когда один из самых титулованных клубов Франции покинул элиту. Всего десять миллионов евро за контрольный пакет. «Нант» вскоре всплыл. На один сезон. Потом снова погрузился на четыре сезона в Лигу 2. Выбрался, но в чемпионате больших высот не достигал. Выше седьмого места не поднимался. Но были праздники — два кубковых финала. Удачный в 2022-м, когда «канарейки» со счётом 1:0 переиграли «Ниццу». И не совсем. В виде разгрома от «Тулузы» 1:5 весной 2023 года. К обоим кубковым финалам оказался причастен Антуан Комбуаре. В первом случае тренера несли на руках. После второго финала Комбуаре указали на дверь.

Уроженец Новой Каледонии и представитель племени канаков Антуан Комбуаре был видной фигурой во французском футболе, когда сам выходил на полк. Большую часть карьеры Комбуаре отыграл в защите «Нанта», чуть меньшую — в «Пари Сен-Жермен». С парижанами Антуан собрал полную коллекцию домашних трофеев — чемпионат, Кубок Франции и Кубок лиги. Поиграл в «Абердине» и новом клубе Антона Миранчука «Сьоне», а заканчивал карьеру в столице Франции, но не в «Пари Сен-Жермен», а в «Париже».

Из Комбуаре получился хороший тренер. Наверное, лучший специалист из представителей коренных народов Океании. Неплохо работал с «Пари Сен-Жермен», когда тот был не гегемоном французского футбола, а хроническим неудачником. Взял с парижанами Кубок. Мелочь, по сравнению с нынешними трофеями парижан. Но значительный успех в те времена. Когда в ПСЖ пришли новые и состоятельные владельцы в лице шейха Нассера, то они сочли ветерана столичного клуба несоответствующим уровню новых задач. Парижане уволили одного из любимцев «Парк де Пренс», чтобы пригласить Карло Анчелотти. Конечно, кто Анчелотти и кто такой Комбуаре?

Антуан с тяжёлым сердцем покидал «Пари Сен-Жермен», понимая, что его принесли в жертву. Работал с рядом клубов, как с северными — «Лансом», «Генгамом», с восточным «Дижоном» и южной «Тулузой». Стал кавалером Ордена почётного легиона. А потом вернулся в «Нант». Ведь Комбуаре не забыли на стадионе «Ла Божуар».

После увольнения в мае 2023 года «канарейки» сменили двух тренеров. Ни Пьер Аристу, ни Жослен Гурвеннек с работой не справились. Пришлось Вадьдемару Ките звать опального кавалера.

Кто все эти люди?

Новый сезон «Нант» начал весьма мощно. В первом туре ничья в Тулузе 0:0. А потом две победы — над «Осером» 2:0 дома и 3:1 в гостях над «Монпелье». Скептики скажут, что соперники не те. Может быть. Но в новом сезоне «канарейки» менее всего похожи на робких птичек, для которых страшнее кошки зверя нет.

Самая яркая фигура — вратарь Альбан Ляфон, который к 25 годам успел сыграть более 300 матчей на высшем уровне. Один из самых талантливых, но недооценённых вратарей Франции. Иногда Альбан задумывается над предложением от сборной исторической родины Буркина-Фасо. В прошлом сезоне Ляфон ссорился с Жосленом Гурвеннеком, поэтому в ряде встреч играл Реми Дешам. Комбуаре вернул Ляфона в ворота, а однофамильца тренера сборной Франции выставил на трансфер. Его подобрал «Лион».

Ляфон рассчитывал получить капитанскую повязку, но она отошла испанскому опорнику Педро Чиривелье, который получил высшее футбольное образование в «Ливерпуле», но не заиграл в команде Юргена Клоппа. Справа в обороне Маркюс Коко, слева — Жан-Кевин Дювень. В центре бледнолицый камерунец Жан-Шарль Кастеллето и Николя Пллуа. Про опорного полузащитника вы знаете. Это ключевая роль принадлежит Чиривелье. Рядом набирается опыта Жоан Лепенан. Диспетчер — зимбабвиец Тино Кадевере. Левый крайний нападающий, лучший бомбардир — нигериец Мозес Симон, на противоположном фланге работают валлиец Сорба Томас, либо Бахереба Гирасси. Центральный нападающий — Маттис Аблин. Имена этих игроков никому и ничего не говорят. Пока, но со временем они способны раскрутиться. Равно как может расцвести некогда титулованный французский клуб.