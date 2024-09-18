Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Бекхэм анонсировал своё шоу

вчера, 09:38

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в эфире CBS Sports рассказал о своём новом шоу под названием «Бекхэм и друзья», которое покажет, как экс-футболист «Манчестер Юнайтед» смотрит матчи Лиги чемпионов со своими друзьями как из мира футбола, так и из других сфер.

Я думаю, что каждый раз это будет другая личность и человек из числа моих друзей. Но, знаете, как и вы, ребята, я люблю смотреть игру, и мне нравится делать это определённым образом. Большую часть времени это происходит либо с моими детьми, либо с моими друзьями. Так что это будет что-то вроде того, что я буду сидеть там и смотреть игры, комментировать их с друзьями, говорить об игре, а иногда нет.

На вопрос, должны ли гости быть футбольными экспертами, Бекхэм ответил: Нет, совсем нет.

Когда Джейми Каррагер спросил, будет ли Гари Невилл достаточно большой фигурой для шоу, Бекхэм ответил: Нет! Ответ был встречен смехом среди Каррагера, Майки Ричардса, телеведущей Кейт Абдо и эксперта Тьерри Анри.

Бекхэм и Невилл провели вместе 11 лет как в «Манчестер Юнайтед», так и в сборной Англии. Также Гари был шафером на свадьбе Дэвида и его жены Виктории в 1999 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ибрагимович: «Когда лев возвращается, коты исчезают»
Вчера, 08:59
ПСЖ открывает гостиничный номер премиум-класса на «Парк де Пренс»
16 сентября Фото
Полёт «канареек». Французский суперклуб выходит из сумерек
13 сентябряОлег Лыткин в блоге Строка в таблицеКомментарии2
Спортдир «Барсы»: «В ближайшее время мы должны провести важные обновления»
13 сентября
Кроос откроет футбольный клуб в Мадриде
11 сентября
СлухиТренер «Стокпорта» не смог получить работу в «Реале» из-за Брексита
11 сентября
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:44
Посмотрим ,что получится из этого шоу !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 