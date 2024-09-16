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ПСЖ открывает гостиничный номер премиум-класса на «Парк де Пренс»

вчера, 15:49

ПСЖ открывает гостиничный номер премиум-класса на «Парк де Пренс» с видом на поле. Он был представлен привилегированным гостям в субботу вечером, во время матча 4-го тура Лиги 1 против «Бреста» (3:1). Однако своих первых клиентов номер примет 27 сентября в игре против «Ренна».

Данная комната расположена на вершине трибун «Парк де Пренс». Из панорамного окна открывается вид на всё поле. Номер, около двадцати квадратных метров, оборудован ванной комнатой, а на прилегающей террасе установлен диван, с которого можно наблюдать за матчем. Также игру можно смотреть, лёжа на кровати.

В стоимость этого номера будет входить ужин, завтрак и частная экскурсия по стадиону. Отмечается, что «Парк де Пренс» стал первым в мире стадионом с оборудованным гостиничным номером. В настоящий момент услугой могут пользоваться лишь участники программы лояльности – доступным для бронирования номер планируют сделать в 2025 году.

ПСЖ открывает гостиничный номер премиум-класса на «Парк де Пренс» ПСЖ открывает гостиничный номер премиум-класса на «Парк де Пренс»

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 16:51
Сафонов снимет вместо жилья в долгосрочную аренду

Куда как удобнее, нежели с лавки смотреть футбол
jxpua6w67st7
jxpua6w67st7
вчера в 15:59
Наш Мотя после первой зарплаты сможет смотреть в дальнейшем футбол с комфортом и пивком
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:54
Они же вроде собирались уезжать с этого стадиона?
А так можно там и рынок открыть, Сафонов может подсказать))
yytu5gyx8354
yytu5gyx8354
вчера в 15:51
Также игру можно смотреть, лёжа на кровати.

Видимо там скоро ждут в гости сборную Англии
Гость
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