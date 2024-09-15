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Чемпион UFC нанёс символический удар перед матчем «Динамо» Мх — «Спартак»

вчера, 19:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Символический удар по мячу перед матчем 8-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком» нанёс действующий чемпион UFC Ислам Махачев.

22 октября 2022 года Махачев завоевал чемпионский пояс в лёгком весе, досрочно победив в поединке Чарльза Оливейру. После этого он неоднократно защищал титул.

В текущем сезоне команды уже провели одну встречу друг с другом — в рамках Пути РПЛ Кубка России в конце августа, тогда в Москве победу одержала команда из Дагестана (1:0).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:51
Доброго Здоровья Rupertt!
Не открою Америку, если скажу, что внимание и интерес к любому футбольному матчу создают прежде всего команды, приезжающие в гости для проведения поединка на футбольном поле, а посещаемость часто зависит от качества игры своей местной команды, а не от того кому будет предоставлено право нанести символический первый удар по мячу. Не думаю, что местная публика массово повалит на трибуны стадиона, даже если заранее проанонсируют в СМИ с призывом лицезреть такое незабываемое зрелище, как пас Махачева ближайшему игроку своей команды. Махачкала соскучилась по футболу, и присутствие на матче Махачева только подчёркивает статус вывески Динамо - Спартак. Осталось только игрокам на поле показать всё своё мастерство и характер, что бы ещё больше привлечь болельщиков на трибуны, когда к ним в гости приедут другие столичные клубы, одноклубники из Москвы и ЦСКА.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:41
Динамовцы Махачкалы сразу с "Козырей пошли"...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:55
Символический удар чемпион нанёс к борьбе. К середине матча борьба есть - счёт ничейный 1:1. Надеюсь, обе команды будут сражаться до финального свистка и обойдётся без травм.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:50
Хорошо, что такие знаменитые личности участвуют в мероприятиях РПЛ. Это помогает привлекать внимание и создавать интерес к матчам. Интересно, как это повлияет на посещаемость и аудиторию. Махачев уже завоевал репутацию не только как чемпион UFC, но и как значимая фигура для региона.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:34
А зачем вообще перед каждой игрой устраивают вот эти вот символические удары?
как по мне, так это ненужная ерунда
Гость
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