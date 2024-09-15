Чемпион UFC нанёс символический удар перед матчем «Динамо» Мх — «Спартак»

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вчера, 19:33

Символический удар по мячу перед матчем 8-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком» нанёс действующий чемпион UFC Ислам Махачев.

22 октября 2022 года Махачев завоевал чемпионский пояс в лёгком весе, досрочно победив в поединке Чарльза Оливейру. После этого он неоднократно защищал титул.