Чемпион UFC нанёс символический удар перед матчем «Динамо» Мх — «Спартак»

Символический удар по мячу перед матчем 8-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком» нанёс действующий чемпион UFC Ислам Махачев.
22 октября 2022 года Махачев завоевал чемпионский пояс в лёгком весе, досрочно победив в поединке Чарльза Оливейру. После этого он неоднократно защищал титул.
В текущем сезоне команды уже провели одну встречу друг с другом — в рамках Пути РПЛ Кубка России в конце августа, тогда в Москве победу одержала команда из Дагестана (1:0).
Не открою Америку, если скажу, что внимание и интерес к любому футбольному матчу создают прежде всего команды, приезжающие в гости для проведения поединка на футбольном поле, а посещаемость часто зависит от качества игры своей местной команды, а не от того кому будет предоставлено право нанести символический первый удар по мячу. Не думаю, что местная публика массово повалит на трибуны стадиона, даже если заранее проанонсируют в СМИ с призывом лицезреть такое незабываемое зрелище, как пас Махачева ближайшему игроку своей команды. Махачкала соскучилась по футболу, и присутствие на матче Махачева только подчёркивает статус вывески Динамо - Спартак. Осталось только игрокам на поле показать всё своё мастерство и характер, что бы ещё больше привлечь болельщиков на трибуны, когда к ним в гости приедут другие столичные клубы, одноклубники из Москвы и ЦСКА.
Болейте за своих, а не против чужих!
Не открою Америку, если скажу, что внимание и интерес к любому футбольному матчу создают прежде всего команды, приезжающие в гости для проведения поединка на футбольном поле, а посещаемость часто зависит от качества игры своей местной команды, а не от того кому будет предоставлено право нанести символический первый удар по мячу. Не думаю, что местная публика массово повалит на трибуны стадиона, даже если заранее проанонсируют в СМИ с призывом лицезреть такое незабываемое зрелище, как пас Махачева ближайшему игроку своей команды. Махачкала соскучилась по футболу, и присутствие на матче Махачева только подчёркивает статус вывески Динамо - Спартак. Осталось только игрокам на поле показать всё своё мастерство и характер, что бы ещё больше привлечь болельщиков на трибуны, когда к ним в гости приедут другие столичные клубы, одноклубники из Москвы и ЦСКА.
Болейте за своих, а не против чужих!