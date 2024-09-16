Талалаев назвал задачи своего сына в тренерском штабе «Балтики»

Главный тренер «Балтики» рассказал источнику, что порадовало его после назначения в калининградскую команду, а также ответил на вопрос, чем будет заниматься его сын в тренерском штабе клуба.

Порадовало, как отнеслось руководство клуба, порадовала поддержка «Ростеха» и то, как мы усилились. Но жалко, что сейчас не 20 июля, когда начинаются сборы. Приходится перестраиваться на ходу, прежде всего нужно изменить психологию команды.

Он [сын — прим.ред.] всегда занимался селекцией, молодёжной командой и индивидуальной работой с игроками.