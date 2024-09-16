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Талалаев назвал задачи своего сына в тренерском штабе «Балтики»

вчера, 19:41

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал источнику, что порадовало его после назначения в калининградскую команду, а также ответил на вопрос, чем будет заниматься его сын в тренерском штабе клуба.

Порадовало, как отнеслось руководство клуба, порадовала поддержка «Ростеха» и то, как мы усилились. Но жалко, что сейчас не 20 июля, когда начинаются сборы. Приходится перестраиваться на ходу, прежде всего нужно изменить психологию команды.

Он [сын — прим.ред.] всегда занимался селекцией, молодёжной командой и индивидуальной работой с игроками.

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Все комментарии
Quilby
Quilby
вчера в 20:01
Папа то никудышний тренер, еще и сына за собой тянет. Серость процветает.
pn4qfh88fuk7
pn4qfh88fuk7
вчера в 19:46
Успеха и долгожданного результата на долгие годы!!!
Гость
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