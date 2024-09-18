Махачев и Нурмагомедов посетят матч махачкалинского и московского «Динамо»

В перерыве матча Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским и московским «Динамо» пройдёт серия буллиталити (смесь из буллитов и пенальти), в которой действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев посоревнуется с полузащитником Эгашем Касинтурой.
Боец ранее нанёс символический удар по мячу перед матчем с московским «Спартаком» в РПЛ.
Также игру посетит бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Вот "бухалити" - это я слышал)) Опыт есть)
Вот "бухалити" - это я слышал)) Опыт есть)