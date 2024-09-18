Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Кубок 2024/2025

Махачев и Нурмагомедов посетят матч махачкалинского и московского «Динамо»

вчера, 16:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

В перерыве матча Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским и московским «Динамо» пройдёт серия буллиталити (смесь из буллитов и пенальти), в которой действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев посоревнуется с полузащитником Эгашем Касинтурой.

Боец ранее нанёс символический удар по мячу перед матчем с московским «Спартаком» в РПЛ.

Также игру посетит бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Талалаев назвал задачи своего сына в тренерском штабе «Балтики»
16 сентября
Главный тренер «Акрона» сорвал голос на матче с «Химками»
16 сентября Видео
Чемпион UFC нанёс символический удар перед матчем «Динамо» Мх — «Спартак»
15 сентября Видео
Веллитон может возобновить карьеру в России
13 сентября
Бывший президент «Локомотива» закончил обучение на тренерскую лицензию
12 сентября
Экс-владельца «Спартака» Федуна приглашали на матч к 10-летию стадиона
12 сентября
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:58, ред.
Каждый, как может развлекает зрителей во время пятнадцатиминутной паузы на перерыв во время футбольного матча. Одни например привлекают длинноногих красавиц девушек-чирлидерш, а там где по этическим и моральным соображениям не могут позволить себе такие шоу на стадионах, как в Дагестане и других кавказских регионах, приходится искать способы, чем занять зрителей в перерыве. Отсюда и различные презентации, концертно-хореографические программы и прочие развлекательные номера, а так же конкурсы с привлечением известных и знаменитых людей, как в данном случае с Махачевым. Нурмагомедовым и Касентурой
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:59
"буллиталити" - для меня это что-то новое))
Вот "бухалити" - это я слышал)) Опыт есть)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 