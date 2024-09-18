Махачев и Нурмагомедов посетят матч махачкалинского и московского «Динамо»

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вчера, 16:25

В перерыве матча Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским и московским «Динамо» пройдёт серия буллиталити (смесь из буллитов и пенальти), в которой действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев посоревнуется с полузащитником Эгашем Касинтурой.

Боец ранее нанёс символический удар по мячу перед матчем с московским «Спартаком» в РПЛ .