Тен Хаг сравнил гол Рэшфорда с кетчупом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг оценил гол нападающего Маркуса Рэшфорда в матче с «Саутгемптоном» (0:3):
Один нападающий сравнивал это с бутылкой кетчупа: как только забьешь первый, сразу пойдут следующие.
|Саутгемптон0 : 3Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг оценил гол нападающего Маркуса Рэшфорда в матче с «Саутгемптоном» (0:3):
Один нападающий сравнивал это с бутылкой кетчупа: как только забьешь первый, сразу пойдут следующие.
P..S. Причём здесь LoL или Dota 2, токсичность сокомандника, а в футболе так это множиться, ибо чем выше клуб, тем больше растёт ЧСВ
P..S. Причём здесь LoL или Dota 2, токсичность сокомандника, а в футболе так это множиться, ибо чем выше клуб, тем больше растёт ЧСВ