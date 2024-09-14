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Тен Хаг сравнил гол Рэшфорда с кетчупом

вчера, 22:12
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг оценил гол нападающего Маркуса Рэшфорда в матче с «Саутгемптоном» (0:3):

Один нападающий сравнивал это с бутылкой кетчупа: как только забьешь первый, сразу пойдут следующие.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:00
Он пошёл по пути Бэкса, тот тоже хотел стать СЭРом, но махинации появились когда тот хотел титула, коррупция она такая, этот вроде детей легально кормит, от чего бухает и тормознул в развитии к СЭру загадка, или на поверхности, королевская семья, не любит "тёмных ребят" не как Эдвард Черный Принц Уэльса по цвету брони, а не кожи, а тут намечался фильм с Мартином Лоренсом 2001 года в средневековье
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:51
Точно точно!! депутатский!)) а я поторопился и уже в президенты его записал))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Депутатский!!! У него ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ! Как в игре(бронь в старте) ведь когда его на лавку посадили пошли разговоры о увольнения тренера, не тренер дрессирует игроков, а они его, ныне такая эпоха, покайфу играют, не нравится схема как в DOTА 2 или LOL ливаем катку ,сменили схему когда обыграли горожан, 4-2-2-2 без центра, до этого её практиковали. В Этом Мире правят футболисты, тренер расходный материал
P..S. Причём здесь LoL или Dota 2, токсичность сокомандника, а в футболе так это множиться, ибо чем выше клуб, тем больше растёт ЧСВ
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:28
Если перевести на русский - "Сколько водки не бери всё равно несколько раз бегать придётся" - так понятней...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:16
*президентский кетчуп!!
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