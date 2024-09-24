Йенс Леманн задержан за возможное вождение в нетрезвом виде

Бывший голкипер «Арсенала» задержан за возможное вождение в нетрезвом виде.

Это произошло после посещения Леманном Октоберфеста. Сообщается, что во время праздника вратарь употреблял пиво из больших кружек и танцевал на скамейках.

Старший прокурор Анне Лейдинг высказалась по теме:

Господин Леманн был подвергнут полицейской проверке 23 сентября 2024 года около 1:30 ночи из-за своего поведением за рулем автомобиля. Полицейские, как уточняется, почувствовали явный запах алкоголя и опасный стиль вождения.

Освидетельствование при помощи алкотестера не дало «пригодных» результатов, после чего был назначен анализ крови, а водительское удостоверение изъято. Наше расследование продолжается. Подозрения в вождении в нетрезвом виде сохраняются.