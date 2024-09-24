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Йенс Леманн задержан за возможное вождение в нетрезвом виде

вчера, 22:58

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн задержан за возможное вождение в нетрезвом виде.

Это произошло после посещения Леманном Октоберфеста. Сообщается, что во время праздника вратарь употреблял пиво из больших кружек и танцевал на скамейках.

Старший прокурор Анне Лейдинг высказалась по теме:

Господин Леманн был подвергнут полицейской проверке 23 сентября 2024 года около 1:30 ночи из-за своего поведением за рулем автомобиля. Полицейские, как уточняется, почувствовали явный запах алкоголя и опасный стиль вождения.

Освидетельствование при помощи алкотестера не дало «пригодных» результатов, после чего был назначен анализ крови, а водительское удостоверение изъято. Наше расследование продолжается. Подозрения в вождении в нетрезвом виде сохраняются.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:03
Что за пилюли он выпил,которые приборы блокируют.Пусть сообщит.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:31
Презираю и ненавижу тех, кто после рюмки садится за руль.
Naherger
Naherger
сегодня в 08:18
Странный какой то алкотестер
Egorium19
Egorium19
сегодня в 07:35
Алкашам не место за рулем.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:32
Ну подумаешь пил пиво и танцевал на скамейка))
Baggio R.
Baggio R. ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 05:21
У Леманна, кстати, был подобный опыт.После завершения карьеры в 2010 он вернулся в Арсенал в 2011, когда травмировались Щенсны и Фабиански.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:52
Как так?)...явный запах алкоголя был, а «пригодных» результатов алкотестера не было...тут кто то явно врёт...либо алкотестер, либо полиция...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:17
У него вроде и раньше были проблемы с этим
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Губит людей не пиво, губят людей - танцы на скамейках...)
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Какое наказание? Пока только подозревают. Может и не пил вовсе) кровь все покажет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:32
Получил справедливое наказание - не пей за рулем !!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 23:30
Тоже хотел в Барсу вместо Штегена, но не взяли. Вот с горя и нажрался.
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