Экс-игрока «Арсенала» арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков

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вчера, 14:32

Бывший игрок «Арсенала» обвиняется в попытке контрабанды каннабиса на сумму 600 тысяч фунтов стерлингов в Великобританию.

По информации источника, футболист был арестован в среду Национальным агентством по борьбе с преступностью [NCA] в городе Гурок в западной Шотландии, в округе Инверклайд. Как сообщается, сама контрабанда наркотиков происходила в лондонском аэропорту Станстед 2 сентября.

Ожидается, что экс-футболист «канониров» предстанет перед магистратским судом Карлайла в четверг по обвинению в импорте наркотиков класса B.

Также были арестованы две женщины в возрасте 28 и 32 лет. Их освободили под залог, чтобы они предстали перед судом Челмсфорда 1 октября.