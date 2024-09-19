Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Экс-игрока «Арсенала» арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков

вчера, 14:32

Бывший игрок «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас обвиняется в попытке контрабанды каннабиса на сумму 600 тысяч фунтов стерлингов в Великобританию.

По информации источника, футболист был арестован в среду Национальным агентством по борьбе с преступностью [NCA] в городе Гурок в западной Шотландии, в округе Инверклайд. Как сообщается, сама контрабанда наркотиков происходила в лондонском аэропорту Станстед 2 сентября.

Ожидается, что экс-футболист «канониров» предстанет перед магистратским судом Карлайла в четверг по обвинению в импорте наркотиков класса B.

Также были арестованы две женщины в возрасте 28 и 32 лет. Их освободили под залог, чтобы они предстали перед судом Челмсфорда 1 октября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛингард получил штраф за вождение электросамоката без прав
Вчера, 13:56
Лингард подозревается в езде на электросамокате без прав
17 сентября
Воспитанника «Арсенала» приговорили к 14 годам тюрьмы
10 сентября
Бывшего форварда «Монако» арестовали по обвинению в сексуальном насилии
09 сентября
Игрока «Валенсии», обвинённого в насилии, временно освободили из-под стражи
05 сентября
Игрока «Наполи» ограбили после матча Серии А
01 сентября
Все комментарии
nr7agnkb38k2
nr7agnkb38k2
вчера в 14:34
Нескоро теперь парень футбол на стадионе посмотрит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 