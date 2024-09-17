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Лингард подозревается в езде на электросамокате без прав

вчера, 17:25

Нападающего «Сеула» Джесси Лингарда подозревают в езде на электросамокате без прав.

Игрок ранее выложил в соцсети фотографию, которая могла стать подтверждением этого, но затем удалил её.

В полиции объявили о начале расследования данного эпизода. Правоохранительные органы намерены выяснить, есть ли у футболиста международные права и был ли он трезв во время вождения. Лингард катался без защитного снаряжения.

В Великобритании нападающего уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:51
в предложение "пора заняться этим вопросом" можно подставить в России ВСЁ
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:54
Конечно надо
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:53
Это капля в море!
Но надо хоть с чего-то начинать))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:52
Одного говорят в Москве на 100 штук оштрафовали уже
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:46, ред.
А у нас они летают где хотят и как хотят, и по двое, и по трое на одном ... И пьяные, и убитые.... А про какие-то права и говорить не приходится.И всем плевать пока что...хотя пора бы уже заняться этим вопросом
Гость
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