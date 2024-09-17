Лингард подозревается в езде на электросамокате без прав

1726583156

вчера, 17:25

Нападающего «Сеула» подозревают в езде на электросамокате без прав.

Игрок ранее выложил в соцсети фотографию, которая могла стать подтверждением этого, но затем удалил её.

В полиции объявили о начале расследования данного эпизода. Правоохранительные органы намерены выяснить, есть ли у футболиста международные права и был ли он трезв во время вождения. Лингард катался без защитного снаряжения.

В Великобритании нападающего уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.