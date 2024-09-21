Руководство «Ювентуса» наказали за налоговые махинации

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вчера, 08:22

У владельца «Ювентуса» Джона Элканна изъяты 75 миллионов евро, согласно постановлению суда в Турине.

Сообщается о финансовых активах, движимом и недвижимом имуществе. По делу о «налоговом мошенничестве» и «мошенничестве в ущерб государству» проходят и брат Элканна Лапо, его сестра Джинерва, а также президент клуба Джанлука Ферреро.

Элканны получили активы в наследство после смерти их бабушки Мареллы Караччиоло в 2019 году, она была женой главы автоконцерна Fiat и президента «бьянконери» Джанни Аньелли. Изучение дела возникло после обращения в суд Маргериты Аньелли, матери Элканнов.

Адвокаты Элканнов сообщают, что конфискация имущества в данном случае является стандартной процедурой и не показывает виновность владельцев.