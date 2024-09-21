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Руководство «Ювентуса» наказали за налоговые махинации

вчера, 08:22

У владельца «Ювентуса» Джона Элканна изъяты 75 миллионов евро, согласно постановлению суда в Турине.

Сообщается о финансовых активах, движимом и недвижимом имуществе. По делу о «налоговом мошенничестве» и «мошенничестве в ущерб государству» проходят и брат Элканна Лапо, его сестра Джинерва, а также президент клуба Джанлука Ферреро.

Элканны получили активы в наследство после смерти их бабушки Мареллы Караччиоло в 2019 году, она была женой главы автоконцерна Fiat и президента «бьянконери» Джанни Аньелли. Изучение дела возникло после обращения в суд Маргериты Аньелли, матери Элканнов.

Адвокаты Элканнов сообщают, что конфискация имущества в данном случае является стандартной процедурой и не показывает виновность владельцев.

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Ювентус
Перевод с reuters.com Фото: Сайт juvefc.com
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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:08
Юве наказали, а МС?
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:14
Элканны получили свои активы в наследство от бабушки, и ситуация с наследством всегда сложна. Разбор дел о наследстве может привести к неожиданным последствиям, и для многих это может быть шоком. Необходимо понимать, что сложные финансовые структуры могут порождать множество юридических вопросов, которые требуют времени для разрешения.
3sqrut462fcf
3sqrut462fcf
вчера в 09:57
Когда у нас за такое будут наказывать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:47
Никогда такого не было и вот опять..
4k3s5qng72wk
4k3s5qng72wk
вчера в 09:20
Надо строже наказывать иначе не будет футбола
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:48
"Клан Аньелли" перераспределяет активы , а пострадает "Старая синьора"...
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:48
Значит с кем-то не захотел делиться.
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