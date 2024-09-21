Бабушка Ямаля сообщила, что семья игрока получает угрозы

Бабушка нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля рассказала, что в адрес семьи футболиста поступают угрозы.
Женщина считает, что причиной является зависть. Ранее несколько мужчин напали на отца игрока, пострадавший был госпитализирован.
Бабушка нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля рассказала, что в адрес семьи футболиста поступают угрозы.
Женщина считает, что причиной является зависть. Ранее несколько мужчин напали на отца игрока, пострадавший был госпитализирован.
Помню, как-то, был на одном барселонском базаре и вижу сцену: полицейский гонится за воришкой, совсем еще юный пацанчик. Пробежали метров 70, и вдруг, полицейский останавливается и подходит к женщине с ребенком. Оказалась- хорошая знакомая. И всё, на этом преследование закончилось, а вор вернулся на базар. Вот так, работает испанская полиция...
Помню, как-то, был на одном барселонском базаре и вижу сцену: полицейский гонится за воришкой, совсем еще юный пацанчик. Пробежали метров 70, и вдруг, полицейский останавливается и подходит к женщине с ребенком. Оказалась- хорошая знакомая. И всё, на этом преследование закончилось, а вор вернулся на базар. Вот так, работает испанская полиция...