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Бабушка Ямаля сообщила, что семья игрока получает угрозы

вчера, 10:58

Бабушка нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля рассказала, что в адрес семьи футболиста поступают угрозы.

Женщина считает, что причиной является зависть. Ранее несколько мужчин напали на отца игрока, пострадавший был госпитализирован.

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Все комментарии
mgakt2b9uxhs
mgakt2b9uxhs
вчера в 15:18
Надо организовать ежедненые онлайн-трасляции со скамейки около подъезда Ямаля и мы узнаем ещё от бабули массу любопытного
Capral
Capral
вчера в 12:46
А кто ему может завидовать? Вполне возможно, бабу у кого-то отбил, это похоже. Вообще же, Испания прекрасная страна- солнечная, теплая, море, пляжи, радость на улицах- просто РАЙ!!!!!!! Но хулиганья хватает, а главное- воров и мошенников. Меня, как-то обсчитали на Рамбле на 25евро, у тётки сумку стащили в аэропорту. Вобщем, в плане криминала не всё спокойно. И всё-же, думаю, бабульке больше кажется, чем есть на самом деле. А вот, то, что недавно, отца избили, с этим конечно разбираться надо.

Помню, как-то, был на одном барселонском базаре и вижу сцену: полицейский гонится за воришкой, совсем еще юный пацанчик. Пробежали метров 70, и вдруг, полицейский останавливается и подходит к женщине с ребенком. Оказалась- хорошая знакомая. И всё, на этом преследование закончилось, а вор вернулся на базар. Вот так, работает испанская полиция...
7hf7uzcv5azf
7hf7uzcv5azf
вчера в 12:30
В этом случае проявляется обратная сторона славы, не лучшая
Вещий
Вещий
вчера в 12:15
Полиции нужно как следует разбираться в этом вопросе....
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:14
Да дол-бов везде хватает к сожалению((
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:08
На отца вроде бы вообще не из-за сына напали.
А так конечно нехорошо все это
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:58
Отморозков везде хватает а власти бездействуют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:47
Трудно быть богатеньким Буратиной...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:37
Бабушке нужно пересмотреть свое нехорошое поведение
u3vf454vgaq9
u3vf454vgaq9
вчера в 11:28
Это очень плохо и не честно!
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