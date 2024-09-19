Лингард получил штраф за вождение электросамоката без прав

Полузащитник «Сеула» Джесси Лингард был оштрафован на 190 тысяч вон (142 доллара США) за езду на электросамокате без прав. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на полицию.
Английского футболиста обвинили в вождении электросамоката без прав и шлема, превышении максимального количества пассажиров и движении в неправильном направлении на основании его заявления и видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети в понедельник.
Полиция также проверила, находился ли хавбек за рулём в состоянии алкогольного опьянения, но, как сообщается, пришла к выводу, что, даже если он и был пьян, наказать его за это практически невозможно, поскольку прошло слишком много времени.
Лингард во вторник в соцсети извинился за произошедшее, заявив, что он не знал корейских правил, касающихся электросамокатов.