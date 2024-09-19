Лингард получил штраф за вождение электросамоката без прав

1726743417

вчера, 13:56

Полузащитник «Сеула» был оштрафован на 190 тысяч вон (142 доллара США ) за езду на электросамокате без прав. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на полицию.

Английского футболиста обвинили в вождении электросамоката без прав и шлема, превышении максимального количества пассажиров и движении в неправильном направлении на основании его заявления и видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети в понедельник.

Полиция также проверила, находился ли хавбек за рулём в состоянии алкогольного опьянения, но, как сообщается, пришла к выводу, что, даже если он и был пьян, наказать его за это практически невозможно, поскольку прошло слишком много времени.

Лингард во вторник в соцсети извинился за произошедшее, заявив, что он не знал корейских правил, касающихся электросамокатов.