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Лингард получил штраф за вождение электросамоката без прав

вчера, 13:56

Полузащитник «Сеула» Джесси Лингард был оштрафован на 190 тысяч вон (142 доллара США) за езду на электросамокате без прав. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на полицию.

Английского футболиста обвинили в вождении электросамоката без прав и шлема, превышении максимального количества пассажиров и движении в неправильном направлении на основании его заявления и видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети в понедельник.

Полиция также проверила, находился ли хавбек за рулём в состоянии алкогольного опьянения, но, как сообщается, пришла к выводу, что, даже если он и был пьян, наказать его за это практически невозможно, поскольку прошло слишком много времени.

Лингард во вторник в соцсети извинился за произошедшее, заявив, что он не знал корейских правил, касающихся электросамокатов.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:51
Пускай в РФ к нам приезжает. Тут такое на каждом углу. Да и с его финансами наши штрафы для него это такое
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:41
Штраф в размере 190 тысяч вон выглядит достаточно мягким, учитывая нарушения. Езда без прав и шлема, а также превышение допустимого количества пассажиров - это серьезные нарушения. Надеюсь, что это послужит примером для других, чтобы они не пренебрегали безопасностью.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:16
Незнание закона не освобождает от ответственности. Англичане привыкли везде вести себя нагло. Кстати, штраф, с учётом его зарплаты, просто смешной. Он, судя по всему, ещё и выпил что-то для храбрости.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:10
А трезвый хоть был?
7dk56q4cx62z
7dk56q4cx62z
вчера в 14:00
Самокатчиков вообще надо на 15 суток закрывать
shlomo
shlomo
вчера в 14:00
Вот так можно и в тюрягу загреметь ... так что пусть учит Корейские правила....
Гость
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