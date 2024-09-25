Анчелотти объяснил замену Мбаппе в матче с «Алавесом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал замену нападающего Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги с «Алавесом».
Француз покинул поле на 80-й минуте.
Всё в порядке. Он был загружен и попросил замену, чтобы избежать проблем.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал замену нападающего Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги с «Алавесом».
Француз покинул поле на 80-й минуте.
Всё в порядке. Он был загружен и попросил замену, чтобы избежать проблем.
Теперь что, ему отчитываться за каждое действие? Журналисты везде ищут конфликт или проблему, а игрок просто устал и попросил замену. Когда Гвардиола заменил Холланда в матче Лиги чемпионов после пятого забитого мяча, никто не спрашивал, почему тренер это сделал. А ведь он фактически перекрыл дорогу рекорду. В оставшееся Эрлинг мог забить не раз...
Теперь что, ему отчитываться за каждое действие? Журналисты везде ищут конфликт или проблему, а игрок просто устал и попросил замену. Когда Гвардиола заменил Холланда в матче Лиги чемпионов после пятого забитого мяча, никто не спрашивал, почему тренер это сделал. А ведь он фактически перекрыл дорогу рекорду. В оставшееся Эрлинг мог забить не раз...