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Анчелотти объяснил замену Мбаппе в матче с «Алавесом»

вчера, 13:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал замену нападающего Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги с «Алавесом».

Француз покинул поле на 80-й минуте.

Всё в порядке. Он был загружен и попросил замену, чтобы избежать проблем.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 14:17
Черепахин устал деньги отрабатывать...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:11
Мама позвала домой кушать, хватит в футбик гонять.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:19, ред.
Заменил и заменил...
Теперь что, ему отчитываться за каждое действие? Журналисты везде ищут конфликт или проблему, а игрок просто устал и попросил замену. Когда Гвардиола заменил Холланда в матче Лиги чемпионов после пятого забитого мяча, никто не спрашивал, почему тренер это сделал. А ведь он фактически перекрыл дорогу рекорду. В оставшееся Эрлинг мог забить не раз...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:17
А И не надо ничего объяснять. Обычное дело...
Гость
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