Президент «Сьона»: «Хорошо, что Миранчук пропустит паузу на игры сборной»

Президент «Сьона» прокомментировал источнику решение тренерского штаба сборной России не включать полузащитника клуба в расширенный состав национальной команды на сбор в октябре.

Расстроен ли я непопаданием Антона в расширенный список сборной? Нет. Карпин был великим игроком, и как тренер он знает, что Антону нужна конкуренция, чтобы попасть в сборную. Это хорошо, что Миранчук пропустит эту паузу на игры сборной. Он должен набирать форму в клубе, потому что на данный момент в этом сезоне у него всего один час игры, и это было в воскресенье.