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Президент «Сьона»: «Хорошо, что Миранчук пропустит паузу на игры сборной»

вчера, 09:49

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал источнику решение тренерского штаба сборной России не включать полузащитника клуба Антона Миранчука в расширенный состав национальной команды на сбор в октябре.

Расстроен ли я непопаданием Антона в расширенный список сборной? Нет. Карпин был великим игроком, и как тренер он знает, что Антону нужна конкуренция, чтобы попасть в сборную. Это хорошо, что Миранчук пропустит эту паузу на игры сборной. Он должен набирать форму в клубе, потому что на данный момент в этом сезоне у него всего один час игры, и это было в воскресенье.

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Все комментарии
9mud7d47q8st
9mud7d47q8st
вчера в 12:30
Есть игроки посильнее Миранчука в сборной, Карпин знает кто.
9pmr8a73aa2j
9pmr8a73aa2j
вчера в 11:21
Купили, а он форму растерял.... Бывает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:58
А чего Константину расстраиваться ? Это нам болельщикам надо переживать - у нас Занзибар "на носу" и каждый потенциально сильный игрок должен быть просмотрен в сборной...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:52
Из сьона вообще сложно кому-то в сборную попасть.. ну может только из каких-то экзотических стран есть игроки у них
Гость
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