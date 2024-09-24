Месси может сыграть на Клубном чемпионате мира в 2025 году

«Интер Майами» может принять участие в Клубном чемпионате мира 2025 года, в котором впервые выступят 32 команды.
МЛС на предстоящем турнире будет представлять победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ-2022 «Сиэтл Саундерс». США также будет разрешено отправить ещё один клуб по приглашению. Предполагается, что им может стать команда из Флориды.
Главный тренер коллектива Херардо Мартино отметил, что в команде хотели бы принять участие.
В составе «Интер Майами» играют бывшие футболисты «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Лионель Месси.