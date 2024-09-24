Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСША. МЛС 2024

Месси может сыграть на Клубном чемпионате мира в 2025 году

вчера, 15:44

«Интер Майами» может принять участие в Клубном чемпионате мира 2025 года, в котором впервые выступят 32 команды.

МЛС на предстоящем турнире будет представлять победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ-2022 «Сиэтл Саундерс». США также будет разрешено отправить ещё один клуб по приглашению. Предполагается, что им может стать команда из Флориды.

Главный тренер коллектива Херардо Мартино отметил, что в команде хотели бы принять участие.

В составе «Интер Майами» играют бывшие футболисты «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Лионель Месси.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола пнул кресло во время матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
22 сентября
«Манчестер Сити» хотят вышвырнуть в четвертый дивизион. На «суде века» 130 пунктов обвинения
22 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии8
«В его контракте нет пункта, по которому я не могу его заменять». Тренеры, у которых были конфликты с Роналду
22 сентябряРоман Сошенко в блоге Тренерская доляКомментарии4
Рюдигер дважды дал пощёчину сотруднику «Реала» на тренировке
21 сентября Фото
«Манчестер Сити» могут исключить не только из АПЛ, но и из других турниров
19 сентября
ОфициальноПрезидент «Пюника» решил продать клуб
18 сентября
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:54, ред.
Полупрофессиональный МЛС всё продвигать пытаются) Главное, чтобы Майами не попал под Аль Наср, очередные 6:0 им явно не хотелось бы получать 😁
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:50
Это хорошо, порадует своей игрой болельщиков
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:51
Приедет Аль Наср и опять сделает с любительским Интером всё что захочет
pp4n4rb5qkk6
pp4n4rb5qkk6
вчера в 16:42
Пусть ему там повезет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:36
Совершенно ненужный турнир - возможность получать лишние травмы. А МЛС и Интер Майами, с его престарелыми пешеходами, вообще не нужны на футбольном соревновании. Пусть организуют для себя отдельный турнир по соккеру.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 16:28
Плохая новость для Авейру.. Пфф.. 🤭😄
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:25
36 команд это много на таком турнире
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:14
трофеев много не бывает, тем более на этот клубный чемпионат серьезные соперники едут полувторым составом в шортах и майках
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:08
Вау, если Интер Майами действительно получит приглашение на Клубный чемпионат мира, это будет потрясающе! Состав с такими звездами, как Месси, Бускетс и Суарес, способен удивить даже самых сильных соперников. Уверен, что многие фанаты со всего мира будут следить за их игрой. Это отличная возможность не только для клуба, но и для всего футбольного сообщества в США.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:59
Немного не так. Я читал, что США, как хозяева турнира, имеют право сыграть на Клубном ЧМ. Это как страны-хозяйки ЧМ принимают участие на турнире без квалификации. Но выбирать никого не будут, а участие примет только чемпион МЛС. То есть, Месси сможет принять участие в Клубном ЧМ только, если выиграет МЛС.
kerxpfbm32m4
kerxpfbm32m4
вчера в 15:45
Надо сразу очередной золотой мяч ему за это готовить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 