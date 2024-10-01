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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл малайзийскому «Джохору» в азиатской ЛЧ

вчера, 16:52

«Джохор Дарул Такзим» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа» в матче 2-го тура Лиги чемпионов АФК (3:0).

На 11-й минуте счёт открыл Ариф Айман. Удвоил преимущество малайзийской команды Хорхе Обрегон на 26-й. Третий гол забил Хуан Муньис на 80-й.

«Джохор Дарул Такзим» занимает 2-е место (4 очка). «Шанхай Шэньхуа» идёт 5-м (3 балла). Главным тренером китайского клуба является Леонид Слуцкий.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 18:56
Трудно судить об этом поражении, когда не знаешь уровень соперников. Но всё равно обидно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Что бы хоть как то " подсластить пилюлю" для Лёни следует отметить что их " закадычный соперник" по чемпионату Шанхай Порт "влетел" в этом же турнире с таким же счётом южнокорейцам, там вообще без шансов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:03
3-0...полный разгром.
Бао Ясюну пора напрячься.
есть вероятность пропустить в 50 мачтах ЛЧ подряд. карма Слуцкого.
ну а Мостовой всегда найдет тему для шуток над Слуцким и Тен Хагом)))
п.с.
кстати, лидер китайской лиги Шанхай Порт тоже проиграл 0-3 в АЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:55
вот он, настоящий уровень китайской лиги.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:53
Что-то Слуцкий поплыл в последнее время: из кубка вылетели, теперь в ЛЧ проиграли, осталось еще чемпионство проиграть.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:23
Ну не всё же сразу и сейчас, дайте время и будет результат.
Capral
Capral
вчера в 17:17
Разочаровывешь ты меня, пончик... Но всё-равно, верю в тебя!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:12
Значит скоро и в Китае посыплется. Слуцкий не может работать на длинную дистанцию...
112910415
112910415
вчера в 17:07
Обидно, однако
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:04
Такой результат подчеркивает слабый уровень китайского футбола. один из лидеров китайской лиги по всем статьям проигрывает малайцам.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:03
Ну что же,бывают поражения и у Слуцкого.
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