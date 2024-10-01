«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл малайзийскому «Джохору» в азиатской ЛЧ

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вчера, 16:52

«Джохор Дарул Такзим» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа» в матче 2-го тура Лиги чемпионов АФК (3:0).

На 11-й минуте счёт открыл Ариф Айман. Удвоил преимущество малайзийской команды Хорхе Обрегон на 26-й. Третий гол забил Хуан Муньис на 80-й.

«Джохор Дарул Такзим» занимает 2-е место (4 очка). «Шанхай Шэньхуа» идёт 5-м (3 балла). Главным тренером китайского клуба является Леонид Слуцкий.