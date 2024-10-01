«Джохор Дарул Такзим» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа» в матче 2-го тура Лиги чемпионов АФК (3:0).
На 11-й минуте счёт открыл Ариф Айман. Удвоил преимущество малайзийской команды Хорхе Обрегон на 26-й. Третий гол забил Хуан Муньис на 80-й.
«Джохор Дарул Такзим» занимает 2-е место (4 очка). «Шанхай Шэньхуа» идёт 5-м (3 балла). Главным тренером китайского клуба является Леонид Слуцкий.
Бао Ясюну пора напрячься.
есть вероятность пропустить в 50 мачтах ЛЧ подряд. карма Слуцкого.
ну а Мостовой всегда найдет тему для шуток над Слуцким и Тен Хагом)))
п.с.
кстати, лидер китайской лиги Шанхай Порт тоже проиграл 0-3 в АЛЧ.
Бао Ясюну пора напрячься.
есть вероятность пропустить в 50 мачтах ЛЧ подряд. карма Слуцкого.
ну а Мостовой всегда найдет тему для шуток над Слуцким и Тен Хагом)))
п.с.
кстати, лидер китайской лиги Шанхай Порт тоже проиграл 0-3 в АЛЧ.