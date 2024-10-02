Гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Слован» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:15

«Слован» проиграл «Манчестер Сити» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 15-й минуте Фил Фоден удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Эрлинг Холанд довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Джеймс Макати поставил точку в матче.

В следующем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Спарты», а «Слован» встретится с «Жироной».