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Гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Слован» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:15
СлованЛоготип футбольный клуб Слован (Братислава)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Слован» проиграл «Манчестер Сити» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 15-й минуте Фил Фоден удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Эрлинг Холанд довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Джеймс Макати поставил точку в матче.

В следующем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Спарты», а «Слован» встретится с «Жироной».

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Все комментарии
andrewheat
andrewheat
сегодня в 09:15
Так можно сказать про большую часть голов Холанда - что они "помогли разгромить" кого-то. Инфоповодов типа "Холанд забил решающий гол в сверхважном матче с сильным противником" куда как меньше :)
sihafazatron
sihafazatron ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:22
Ну да то Слованы, то Арсеналы, то Челси.....
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:15, ред.
Ну вот, дождался норвежец команды своего уровня. А то всякие Интеры не дают бедному парню статистику набивать.
h8y9na2ky659
h8y9na2ky659
сегодня в 07:10
Такое количество крупных побед в Лиге Чемпионов ее не красят, много лишних команд.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:07
Машина Сити отработала на отлично....
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:14
Да уж, ли ж бы Холланда запихнуть в название новости.
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:37
Может голы Гюндогана и Фодена, они забили первые 2 гола. Заголовок только Холанда упоминает...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:17
Гол Макэйти помог.....
Макэйти побольше практики в этом сезоне давать!) будет не хуже Палмера)) Сити с победой))
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