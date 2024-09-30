Вылет заслужил каждый второй и нет идеальных лидеров. Главные тренды сезона в РПЛ

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30 сентября 2024, 15:12

Выводы после трети весёлого пути.

Чемпионат мчится к экватору, легко преодолев треть пути, десять туров. Сыграли 80 поединков. Дистанции хватает для систематизации знаний о новом сезоне. Средняя результативность в РПЛ не упала, в районе 2.6 гола за игру. Ошибок в обороне допускают много. Видим немало матчей с разными таймами от команд, выносливости нет. Зато есть как негативные тенденции – имеются вопросы по классу исполнителей, так и позитивные тренды. Молодежь радует, почти все охотно бы атаковали, имей они состав «Зенита». Интересный сезон, но пора сделать промежуточные выводы.

Никто не заслужил чемпионство

Прекрасный тренд для нейтрального зрителя, тянется с прошлого сезона. Тогда у «Динамо», «Краснодара» и «Зенита» было больше аргументов, чем у остальных. Но до последнего тура не поставили точку. Сейчас «Краснодар» и «Локомотив» на первой строчке с 24 очками. «Зенит» идет следом, у Семака 23 пункта. Хороший старт, но проиграли «горожанам» в гостях, стало интереснее. Поскольку чемпион перестраивается после подписания новичков, «Спартак» не собрал серию побед, а ЦСКА не всегда такой легкий, как в игре с «Ахматом», то нет готового чемпиона. Все знают имя того, кого нельзя называть – фаворит очевиден. Но нет смысла утверждать, будто «Зенит», выехавший на индивидуальных подвигах голкипера Латышонка, плеймейкера Вендела и форварда Глушенкова, ответил на все вопросы на чемпионском экзамене. Борьба продолжается, причем некоторым клубам не стоит отчаиваться, невзирая на непростой старт. Например, у «Динамо» вязковатый футбол. Но у них впереди столько матчей с конкурентами, что можно нащупать импульс агрессивности и уверенности. ЦСКА тоже вовсе не безнадежный коллектив. А «Локомотив» и «Краснодар» не настолько стабильные, чтобы почивать на лаврах в октябре.

Нет лидеров совсем без оговорок

Хорошая новость – выстрелить может любой, а плохая – нет стабильных вожаков. Переходим от командного к индивидуальному. Раньше в РПЛ были однозначные звезды. Халк или Промес в лучших сезонах выделялись очевидно, без оговорок. Сейчас самые высокие средние оценки в чемпионате у 19-летнего атакующего хавбека Батракова. При этом воспитанник «Локомотива» впервые в жизни играет в основе в РПЛ . У аргентинца Барко из «Спартака» были слабые матчи после сильных отрезков. Форвард «Зенита» Глушенков ярко начал, но после травмы руки ищет уникальную волну. Капитан «Краснодара» Сперцян пришел в себя. Но у него, как у «армейца» Облякова, есть неубедительные поединки в новом сезоне. Понятно, что если искать лучшего по классу, то выйдешь на людей из «Зенита» вроде Вендела и Сантоса. Но сейчас в РПЛ нет мегазвёзд. Зато многие, как Кордоба из «Краснодара», или Угальде из «Спартака», хотят занять пустую нишу. И пока нет даже фаворита в борьбе за «Золотую бутсу» сезона. Тюкавин ждёт, когда ему Бителло начнет чаще отдавать передачи. По семь голов у Батракова и Глушенкова, хотя забивать много мячей – не их прямая работа.

Молодые вытесняют ветеранов

В предыдущем тренде упоминали многих нестарых футболистов. Сперцяну из «Краснодара» всего 24 года, как и Бителло из «Динамо». Форварду «Спартака» Угальде лишь 22. Батракову 19 лет, как и его напарнику по «Локомотиву» Пиняеву или беку «Динамо» Майсторовичу. Защитнику «Динамо» из Махачкалы Пальцеву 23 года, а новому голкиперу «Зенита» Латышонку только 26 лет, хотя для вратарей возраст «считается» иначе. Евгений – молодой страж ворот, может закрепиться в новой команде надолго. В РПЛ сейчас на поле выходят всего двадцать человек старше 32 лет, и не все основные. Дзюба отметился голом и ассистами, хотя позже многих начал сезон в составе новой команды – «Акрона». Ни один из ветеранов, даже Акинфеев в ЦСКА , не выделяется как раньше. В РПЛ есть группа важных игроков в возрасте от 27 до 32 лет, но даже в этой категории «в самом соку» далеко не все герои. Молодежь давит и растет. В РПЛ сотня футболистов не старше 22 лет с игровой практикой.

Многие пробуют доминировать

От высокого прессинга сознательно отказались «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Но это способ сохранить силы для решающих рывков. Даже если «Зенит» отдает мяч, то получает среднее владение 57.5 %. С их классом невозможно играть чистым вторым номером. У четырех команд владение зашкаливает. В списке, кроме подопечных Семака, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». О полезности такого подхода можно спорить. Но даже новичок «Акрон» старается играть в атаку, пока не забивает первым и не нужно защищать победный счет, как против «Ростова». Последний в таблице «Ахмат» – атакующая команда по природе. Понятно, что «Факелу» и «Пари НН» мешает играть в стиле «Оренбурга» и «Краснодара» кадровый потенциал. Но даже xG подтверждает, что 13 клубов лиги мечтают играть в яркий футбол, где много атак и моментов. Но не у всех получается доминировать, невзирая на очевидное желание. Парочка клубов реже выходит из «автобуса», но это вынужденная мера. «Динамо» из Махачкалы просто хочет выжить в РПЛ . Поэтому вынуждены подстраиваться под соперников. Но дайте им состав «Оренбурга» или «Ахмата» – будут атаковать с большим азартом.

Половина РПЛ – кандидаты на вылет