Затянувшееся дерби. «Реал» не смог удержать победу над «Атлетико»

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вчера, 00:58

А фанаты сделали стандартную игру горячее.

Тягучий тайм

Стартовый отрезок игры получился безголевым и насыщенным тем, что специалисты называют тактической борьбой, а болельщики не очень любят. Но уж слишком хорошо «Реал» и «Атлетико» подготовились друг к другу, чтобы с первых минут кто-то заполучил ощутимое преимущество. Тут сотрясти основы равного противостояния могла чья-то роковая ошибка, но ни одна из мадридских команд ее не допускала. Поэтому первый тайм прошел в упорном и не самом зрелищном сражении, где не было явного фаворита и не оказалось забитых мячей.

По итогам тайма со счетом 5:4 по ударам лидировал «Реал», который чаще прибегал к дальним выстрелам. При этом по точным попаданиям в створ было равенство – 2:2. Мячом больше владели подопечные Карло Анчелотти – почти 54 процента времени. Это тоже не давало каких-то ощутимых результатов на поле. Так что первый тайм вряд ли кому-то запомнится. Куда более насыщенным и богатым на события получился второй.

Пауза имени Бускетса

Еще перед игрой многие специализированные издания и фанатские сообщества обращали внимание на фигуру главного арбитра. Им был назначен Матео Бускетс Феррер. Это имя вряд ли что-то кому-то говорит. А дело в том, что рефери всего 30 лет, и он совсем недавно влился в элиту судейского корпуса Испании. Но так понравился лицам, принимающим решения, что был быстро назначен на столь горячий и сложный априори поединок. Эта игра – его первое испытание на таком уровне. Например, матчи «Атлетико» он вовсе не судил ранее, а с «Реалом» сталкивался в этом сезоне в игре против «Лас-Пальмаса». Так что за ним следили отдельно.

Его час настал в середине второго тайма. К тому времени «Реал» забил, о чем мы поговорим чуть ниже. Этот гол породил целую цепочку событий. Все началось с того, что Тибо Куртуа решил обернуться в сторону трибун, где сидели яростные фанаты «Атлетико», и подразнить их характерными жестами. К бельгийцу и так «матрасники» относятся неважно – ведь он когда-то выступал за «Атлетико». А такие действия совершенно выбесили радикальных болельщиков «матрасников». Так что с трибун в сторону Куртуа полетели разные подручные предметы. Сначала Тибо передал судье зажигалки, и рефери их собрал, отдал представителям «Атлетико», но был готов продолжить игру. После чего с трибун уже полетели более увесистые предметы и более далеко: даже пакет с мусором приземлился где-то недалеко от Куртуа.

Это уже Бускетс Феррер терпеть не стал. Он подозвал обоих тренеров и сказал, что останавливает игру на 10 минут, после чего увел команды в раздевалки. Чтобы не рисковать более серьезными последствиями, некоторые игроки «Атлетико», а также сам Диего Симеоне отправились за ворота Куртуа, дабы успокоить фанатов и донести до них простую истину: шанс доиграть матч лучше, чем техническое поражение со счетом 0:3. На трибунах возникли какие-то внутренние перепалки, видимо, часть фанатов «Атлетико» пыталась успокоить особо буйных, и это порождало свои конфликты. После отведенной паузы игра возобновилась.

Роль Винисиуса

Фигура Винисиуса для всех соперников «Реала» становится одиозной. Причем бразилец сам подливает масла в огонь, провоцируя на поле, делая заявления за его пределами. И параллельно движется к завоеванию «Золотого мяча», где будет главным фаворитом на вручении. Болельщики «Атлетико» особым образом подготовились к игре с «Реалом» именно с учетом противостояния с Винисиусом.

В фан-сообществе «матрасников» распространили призыв приходить на игру в масках, чтобы можно было оскорблять бразильца без угрозы наказания. К слову, именно персонажи в масках были активнее остальных, когда возникла пауза из-за бросания предметов на поле. Призыв, видимо, сработал, потому что Винисиуса освистывали интенсивнее других, также раздавались кричалки в его адрес. Бразилец на поведение публики не реагировал, зато проявил себя на поле.

Гол «Реала» случился во многом благодаря Винисиусу. Он заработал ключевой штрафной. Причем снова не без вопросов. Вингер влетел в Ле Нормана, заранее поджав ноги и изобразив эффектное падение, так что судья не сомневался: Робин правила нарушил и достоин желтой карточки. А после розыгрыша стандарта мяч слева достался как раз Винисиусу, который подал на Эдера, а тот с рикошетом от Маркоса Льоренте влепил мяч в сетку.

В эпизоде с голом надо отметить не только эффективную игру Винисиуса, но и хитрый розыгрыш стандарта от старины Модрича, а также качественную обработку мяча и удар от Эдера. Все тут сработали блестяще, чего не скажешь о Лино и Рейнилдо, которые и упустили защитника «Реала», оказавшегося на ударной позиции.

Спасение «Атлетико»

После паузы интересно было посмотреть на Симеоне, который продолжал призывать фанатов вести себя разумно. Более того, когда его команда атаковала, разыгрывала мяч на чужой территории, Диего обращался не к футболистам, а неистово призывал тех самых фанатов гнать команду вперед. Дескать, бросать предметы на поле вы горазды, а пошуметь во время атак не можете. Интересный подход.

Но сработало не это, а замены того же Симеоне. Ранее он выпустил на поле Корреа и Галана. Они и сделали спасительный гол в компенсированное время. Галан слева выдал шикарный проникающий пас, а Корреа технично и не без доли везения обыграл Куртуа под натиском защитника и поразил пустые ворота. Эта ничья пойдет на пользу «Барселоне».