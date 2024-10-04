Глушаков рассказал, когда завершит карьеру

Полузащитник « СКА -Ростов» рассказал о своих планах на будущее.

Меня Вася (Василий Вакуленко (Баста)) приглашал уже несколько раз — у нас дружеские отношения. Я заходил в «Химки» играющим тренером, но, к сожалению, не дали шанса в РПЛ : играл в Кубке России, обыгрывал «Оренбург», никому на поле плюс-минус не уступал. В «Химках-2» осталось три–четыре игры в чемпионате — принял решение, что заходить в команду не стоит. Трансферное окно закрыто, идти больше некуда, кроме Медиалиги. Моя карьера на закате, в январе 38 лет, будем думать о завершении карьеры.

Если будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, — такой вариант рассмотрю. О завершении карьеры сейчас не объявляю. Я играл в пляжный футбол, во Второй лиге был, на зимних сборах с «Ростовом» обыгрывали «Спартак» и арабские команды — худшим я на тех сборах не был. Мастерство и мышление на поле никуда не пропадает, я вам гарантирую на миллион процентов, что мои физические кондиции никуда не делись — могу бегать с молодыми и показывать одинаковый результат. Но футбол — это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова — семь лет мне вставляют палки в колеса.

Если говорить о «Химках», то к ним никаких вопросов нет — они поменяли концепцию и рассчитывают на молодых футболистов. Я остаюсь в структуре клуба, меня из заявки убирать не будут, прощальный матч сыграю. У меня есть договорённость с клубом, что у меня будет должность в «Химках». И в Медиалиге они мне разрешили играть.

Я, кстати, один из первых футболистов, кто поиграл в Медиалиге и всё равно вернулся в РПЛ . Давайте смотреть правде в глаза — наш футбол после домашнего чемпионата мира не особо в гору растёт. В «Локомотиве» собрали молодую, хорошую, бегущую русскую банду. Но эти поколения бывают раз в десять лет — какие-то команды выстреливают и показывают хороший результат.

Это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру.