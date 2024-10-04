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Глушаков рассказал, когда завершит карьеру

вчера, 11:47

Полузащитник «СКА-Ростов» Денис Глушаков рассказал о своих планах на будущее.

Меня Вася (Василий Вакуленко (Баста)) приглашал уже несколько раз — у нас дружеские отношения. Я заходил в «Химки» играющим тренером, но, к сожалению, не дали шанса в РПЛ: играл в Кубке России, обыгрывал «Оренбург», никому на поле плюс-минус не уступал. В «Химках-2» осталось три–четыре игры в чемпионате — принял решение, что заходить в команду не стоит. Трансферное окно закрыто, идти больше некуда, кроме Медиалиги. Моя карьера на закате, в январе 38 лет, будем думать о завершении карьеры.

Если будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, — такой вариант рассмотрю. О завершении карьеры сейчас не объявляю. Я играл в пляжный футбол, во Второй лиге был, на зимних сборах с «Ростовом» обыгрывали «Спартак» и арабские команды — худшим я на тех сборах не был. Мастерство и мышление на поле никуда не пропадает, я вам гарантирую на миллион процентов, что мои физические кондиции никуда не делись — могу бегать с молодыми и показывать одинаковый результат. Но футбол — это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова — семь лет мне вставляют палки в колеса.

Если говорить о «Химках», то к ним никаких вопросов нет — они поменяли концепцию и рассчитывают на молодых футболистов. Я остаюсь в структуре клуба, меня из заявки убирать не будут, прощальный матч сыграю. У меня есть договорённость с клубом, что у меня будет должность в «Химках». И в Медиалиге они мне разрешили играть.

Я, кстати, один из первых футболистов, кто поиграл в Медиалиге и всё равно вернулся в РПЛ. Давайте смотреть правде в глаза — наш футбол после домашнего чемпионата мира не особо в гору растёт. В «Локомотиве» собрали молодую, хорошую, бегущую русскую банду. Но эти поколения бывают раз в десять лет — какие-то команды выстреливают и показывают хороший результат.

Это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 19:48
Блин как приятно его послушать. По делу говорит. Он для меня как Аршавин и Семак. Авторитетная личность.
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 19:12
Да чего лезть в бани и в кровати.... 38 лет, человек ищет, старается и играет. И даже за относительные "копейки". Как футболист Спартака и сборной - по мне так не очень, на 4-. Но эта ситуация с желанием мне крайне импонирует
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:30
как играет в футбол - не буду говорить, а болтает, как комментатор МАТЧ ТВ...
shur
shur
вчера в 16:25
...Глушаков столько не наиграл,сколько на жалость давит, как говорят
что то было, а что не понятно,в основном разводы,разделы,бани,девки,сплетни...а потом уже немного о футболе!
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 16:14
Ну играет человек пока может... Не фанат его но комменты все какие-то злые...
112910415
112910415
вчера в 16:01
Всему приходит конец
valt134
valt134
вчера в 15:56
Когда-то был в фаворе. Но всё меняется. А как футболист он уже давно закончился.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:18
Надо не думать, а завершать.
drug01
drug01
вчера в 12:35
Значит всё же последний сезон!
74y84jg6gnj4
74y84jg6gnj4
вчера в 12:21
Еще лет пять будет всем мозги полоскать, такой уже этот тип.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:05
Глушаков:-"Семь лет мне вставляют палки в колеса" - "Я устал - я ухожу"....))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:59
У меня нет ни капли сочувствия этому человеку. Зачем мне знать, когда он формально закончит свою карьеру. Фактически Глушаков ее уже давно закончил. Странно, что Денис кого-то ещё интересует. Тем более странно, что Химки его подписали. Не иначе как поделился с кем-то...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:58
Короче пока в Сандунах место не освободиться , не закончит))
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