Суд Евросоюза постановил, что правила ФИФА противоречат законам ЕС

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вчера, 18:03

Высший суд Европейского союза постановил, что некоторые правила Международной федерации футбола ( ФИФА ) о международных трансферах футболистов противоречат законодательству ЕС в связи с делом бывшего полузащитника московского «Локомотива» .

Экс-игрок «Арсенала», «Челси» и «Реала» перешёл в российский клуб в 2013 году, подписав четырёхлетний контракт, но через год «железнодорожники» в одностороннем порядке расторгли с ним соглашение. Затем москвичи потребовали возмещения ущерба за нарушение условий контракта, и Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в их пользу в 2015 году. Футболиста дисквалифицировали на 15-месяцев и обязали выплатить своему бывшему клубу 10,5 млн евро плюс проценты.

В том же 2015-м сорвался потенциальный переход хавбека в «Шарлеруа», поскольку бельгийская сторона опасалась, что также будет нести ответственность за финансовые и спортивные последствия его спора с «Локо». Согласно регламенту ФИФА о статусе и трансфере игроков, любой клуб, пытавшийся подписать Диарра, мог столкнуться со штрафом, а также с трансферным запретом. Кроме того, ассоциация-член бывшего клуба игрока — в данном случае Российский футбольный союз — должна была отозвать Международный трансферный сертификат, который требовался для перехода.

Теперь Европейский суд заявил, что правила препятствуют свободному перемещению игроков в ЕС , поскольку они налагают значительные правовые, непредсказуемые и потенциально очень высокие финансовые риски, а также серьёзные спортивные риски на тех игроков и клубы, которые хотят их подписать. Суд признал, что существует ряд веских причин, по которым многие футбольные правила могут нарушать законы ЕС о свободном передвижении и беспрепятственной конкуренции, например, определённая степень стабильности состава игроков, однако рассматриваемые правила выходят за рамки того, что необходимо для достижения этой цели.

Дело Диарра, которое поддержали французский профсоюз игроков и всемирный профсоюз игроков FIFPRO, теперь будет отправлено обратно в апелляционный суд Бельгии, который запросил у Европейского суда мнение по его техническим аспектам.