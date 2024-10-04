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Суд Евросоюза постановил, что правила ФИФА противоречат законам ЕС

вчера, 18:03

Высший суд Европейского союза постановил, что некоторые правила Международной федерации футбола (ФИФА) о международных трансферах футболистов противоречат законодательству ЕС в связи с делом бывшего полузащитника московского «Локомотива» Лассана Диарра.

Экс-игрок «Арсенала», «Челси» и «Реала» перешёл в российский клуб в 2013 году, подписав четырёхлетний контракт, но через год «железнодорожники» в одностороннем порядке расторгли с ним соглашение. Затем москвичи потребовали возмещения ущерба за нарушение условий контракта, и Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в их пользу в 2015 году. Футболиста дисквалифицировали на 15-месяцев и обязали выплатить своему бывшему клубу 10,5 млн евро плюс проценты.

В том же 2015-м сорвался потенциальный переход хавбека в «Шарлеруа», поскольку бельгийская сторона опасалась, что также будет нести ответственность за финансовые и спортивные последствия его спора с «Локо». Согласно регламенту ФИФА о статусе и трансфере игроков, любой клуб, пытавшийся подписать Диарра, мог столкнуться со штрафом, а также с трансферным запретом. Кроме того, ассоциация-член бывшего клуба игрока — в данном случае Российский футбольный союз — должна была отозвать Международный трансферный сертификат, который требовался для перехода.

Теперь Европейский суд заявил, что правила препятствуют свободному перемещению игроков в ЕС, поскольку они налагают значительные правовые, непредсказуемые и потенциально очень высокие финансовые риски, а также серьёзные спортивные риски на тех игроков и клубы, которые хотят их подписать. Суд признал, что существует ряд веских причин, по которым многие футбольные правила могут нарушать законы ЕС о свободном передвижении и беспрепятственной конкуренции, например, определённая степень стабильности состава игроков, однако рассматриваемые правила выходят за рамки того, что необходимо для достижения этой цели.

Дело Диарра, которое поддержали французский профсоюз игроков и всемирный профсоюз игроков FIFPRO, теперь будет отправлено обратно в апелляционный суд Бельгии, который запросил у Европейского суда мнение по его техническим аспектам.

Отмечается, что, учитывая ясность решения Европейского суда, похоже, что в данном деле возможен только один возможный исход в виде компенсации в размере 6 млн евро от Бельгийской футбольной ассоциации и ФИФА за несостоявшийся переход в «Шарлеруа».

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 00:00
В свое время Босман разворошил осиное гнездо...а как классно было тогда,три легионера одновременно на поле,в европейских клубах играли сильнейшие из них,а "аборигены"подтягивались по уровню мастерства и не было финансовых скандалов и мутных схем...золотое время европейского футбола,играли настоящие художники,а не схемы
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:59
А законы ЕС противоречат здравому смыслу!!!
Вот и поговорили.
p4rvvw7d6nkd
p4rvvw7d6nkd
вчера в 18:57
Сами запутались в своих правилах
Вещий
Вещий
вчера в 18:13
Слов много, информации много а толку?.....
Гость
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