Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Промеса по делу о наркотиках

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вчера, 18:46

Адвокатам бывшего нападающего «Спартака» , который сейчас выступает за «Юнайтед» из Дубая, разрешили заслушать четырёх бельгийских подозреваемых в перевозке 712 килограммов кокаина в порт Антверпена, перехваченных таможней в январе 2020 года.

В четверг суд удовлетворил запрос адвокатов футболиста. В феврале суд Амстердама приговорил форварда к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде 1362 кг кокаина. Спортсмен обжаловал этот приговор.

Также суд отклонил ходатайство о дополнительном допросе свидетелей по делу о нападении Промеса на двоюродного брата в июле 2020 года.

Оба дела будут рассмотрены одновременно, но когда это произойдёт, пока неизвестно.