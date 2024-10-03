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Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Промеса по делу о наркотиках

вчера, 18:46

Адвокатам бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который сейчас выступает за «Юнайтед» из Дубая, разрешили заслушать четырёх бельгийских подозреваемых в перевозке 712 килограммов кокаина в порт Антверпена, перехваченных таможней в январе 2020 года.

В четверг суд удовлетворил запрос адвокатов футболиста. В феврале суд Амстердама приговорил форварда к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде 1362 кг кокаина. Спортсмен обжаловал этот приговор.

Также суд отклонил ходатайство о дополнительном допросе свидетелей по делу о нападении Промеса на двоюродного брата в июле 2020 года.

Оба дела будут рассмотрены одновременно, но когда это произойдёт, пока неизвестно.

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Все комментарии
wcrt245qkxhd
wcrt245qkxhd
сегодня в 02:59
Ну ладно заголовок, но и текст разделили так, что не сразу поймёшь о чём же конкретно речь.
Адвокатам просто разрешили поговорить с 4 нарко-курьерами, которых поймали в Бельгии лишь с частью груза.
Вряд ли они могут знать всех кто вложился в этот груз.
Что эти может дать для дела?
Скажут, что не знают о Промесе, то побольшому это ничего не изменит, а скажут что Промес при делах, то ему только хуже будет.
Промес должен сидеть в тюрьме
adekvat
adekvat
вчера в 20:00
Нравится мне эта еуропа пока они разберутся кто прав кто виноват, уже появится закон о том что 2 тонны наркоты в ручной клади можно провозить и Промесу еще моральный ущерб возместят.
zjmvqpnf55sx
zjmvqpnf55sx
вчера в 19:51
Наркодилеров нужно держать в тюрьме, а не в спартаке или Юнайтед из Дубая.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:20
Скажи Промесу, пусть не куролесит,
Не говорит в суде обидные слова.
Я слышал, могут дать за это десять –
Добавьте восемь, чтобы дали два. ))))
112910415
112910415
вчера в 19:08
Грамотно тянут время
lotsman
lotsman
вчера в 19:01
Время тянут, но приговор всё равно будет оглашён.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:01
Похоже, что его отмажут. У них там не строго.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:59
Адвокаты пекутся в основном за свой карман.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:58
Совсем не о виновности речь идет. Допрос дополнительных подозреваемых возможно даст суду возможность разделить вину Промеса с этими людьми. Но это маловероятно. Адвокаты просто тянут время. Это типичная тактика в таких ситуациях. Гонорары идут им исправно.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:53
Хотя адвокаты Промеса делают все возможное, чтобы защитить его, дело выглядит довольно серьезным. Контрабанда наркотиков — это не мелкое правонарушение, и вероятность того, что его оправдают, может быть низкой. Судебные разбирательства в таких случаях часто заканчиваются не в пользу обвиняемых. Я бы не спешил делать выводы о его невиновности, пока не будут представлены все доказательства.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:52
Ишь как за Промеса адвокат печется.
Гость
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