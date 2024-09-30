«Спартак» не смог подписать лучшего бомбардира «Ривер Плейта»

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вчера, 12:42

«Спартаку» предлагали приобрести нападающего «Ривер Плейта» и сборной Колумбии . Сумма трансфера составила бы 4 — 5 миллионов евро. Стороны были готовы обсуждать дальнейшие условия, но сделка не состоялась, так как в «Спартаке» заняты все легионерские позиции и «красно-белые» не смогли найти новую команду форварду Шамару Николсону.

Борха выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл 36 игр во всех турнирах, в которых забил 25 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Борху в 4,5 миллиона евро.