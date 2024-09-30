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«Спартак» не смог подписать лучшего бомбардира «Ривер Плейта»

вчера, 12:42

«Спартаку» предлагали приобрести нападающего «Ривер Плейта» и сборной Колумбии Мигеля Борху. Сумма трансфера составила бы 4 — 5 миллионов евро. Стороны были готовы обсуждать дальнейшие условия, но сделка не состоялась, так как в «Спартаке» заняты все легионерские позиции и «красно-белые» не смогли найти новую команду форварду Шамару Николсону.

Борха выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл 36 игр во всех турнирах, в которых забил 25 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Борху в 4,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:53, ред.
Статистика неплохая, но во-первых, возраст, а во-вторых, не факт, что высокая результативность в одной команде подтвердится в другой, в силу разных обстоятельств... Жозе уже взяли, и что. Он откровенно не хочет играть, и кажется, сам не понимает- зачем он в Спартаке. Тренер нужен Спартаку, и не эксперементатор, а мудрый, и знающий, какой футбол строит, что хочет видеть.

Взять для примера Спартак Бескова. С.Родионов, фактически, на острие атаки играл один в Спартаке. Но в команде была система и Великая футбольная идея Бескова, в которой вся команда была единым механизмом. А отдельные, даже статистически сильные нападающие не всегда способны усилить атаку...

Жозе напоминает мне В.Грачева, которого, непонятно с какого перепугу, Бесков пригласил в Спартак, а через полгода уволил силового напа, неподходящего- ни по стилю Спартаку, ни по игровому мышлению. И все-таки, я верю в Спартак, в его Прекрасную и Великую Историю!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21, ред.
Да и хрен с ним...
У Спартака нет чёткой стратегии развития. Вот клуб и шарахается из стороны в сторону. А без стратегии планомерно работать не получается. Никакой тренер не решит проблему, которая даже не описана. Жаль Спартак, остаётся только ждать и верить в чудо.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:20, ред.
Старикашка ещё один. И что теперь мусолить эту провальную трансферную компанию? Увольнение скаута Бенфики будет лучшим итогом по её завершению. А эти новости только чтобы сожаления погонять в сердцах болельщиков и лишний раз напомнить про некомпетентность руководства Спартака. Давайте писать всех вообще кого ещё не смог подписать Спартак. Винисиуса тоже не смогли подписать, пишите новость.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:13, ред.
Отдали бы Николсона е аренду,пусть там бы поиграл.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:49
Реализуй свой момент Шамар... эх
Гость
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