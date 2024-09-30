«Спартак» не смог подписать лучшего бомбардира «Ривер Плейта»

«Спартаку» предлагали приобрести нападающего «Ривер Плейта» и сборной Колумбии Мигеля Борху. Сумма трансфера составила бы 4 — 5 миллионов евро. Стороны были готовы обсуждать дальнейшие условия, но сделка не состоялась, так как в «Спартаке» заняты все легионерские позиции и «красно-белые» не смогли найти новую команду форварду Шамару Николсону.
Борха выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл 36 игр во всех турнирах, в которых забил 25 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Борху в 4,5 миллиона евро.
Взять для примера Спартак Бескова. С.Родионов, фактически, на острие атаки играл один в Спартаке. Но в команде была система и Великая футбольная идея Бескова, в которой вся команда была единым механизмом. А отдельные, даже статистически сильные нападающие не всегда способны усилить атаку...
Жозе напоминает мне В.Грачева, которого, непонятно с какого перепугу, Бесков пригласил в Спартак, а через полгода уволил силового напа, неподходящего- ни по стилю Спартаку, ни по игровому мышлению. И все-таки, я верю в Спартак, в его Прекрасную и Великую Историю!!!!!!!
Взять для примера Спартак Бескова. С.Родионов, фактически, на острие атаки играл один в Спартаке. Но в команде была система и Великая футбольная идея Бескова, в которой вся команда была единым механизмом. А отдельные, даже статистически сильные нападающие не всегда способны усилить атаку...
Жозе напоминает мне В.Грачева, которого, непонятно с какого перепугу, Бесков пригласил в Спартак, а через полгода уволил силового напа, неподходящего- ни по стилю Спартаку, ни по игровому мышлению. И все-таки, я верю в Спартак, в его Прекрасную и Великую Историю!!!!!!!