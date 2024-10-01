РФС утвердил расписание матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.
15 октября (вторник)
17:00. «Амкар» (Пермь) – «Композит» (Павловский Посад)
17:00. «Уфа» – «Шинник» (Ярославль)
19:30. «Сокол» (Саратов) – «Урал» (Екатеринбург)
16 октября (среда)
17:00. «Тюмень» – «Алания» (Владикавказ)
17:00. «Родина» (Москва) – «Спартак Кострома»
19:30. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
19:30. «Сочи» – «Волга» (Ульяновск)
17 октября (четверг)
19:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
Время указано московское.