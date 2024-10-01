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РФС утвердил расписание матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 16:36

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.

15 октября (вторник)

17:00. «Амкар» (Пермь) – «Композит» (Павловский Посад)

17:00. «Уфа» – «Шинник» (Ярославль)

19:30. «Сокол» (Саратов) – «Урал» (Екатеринбург)

16 октября (среда)

17:00. «Тюмень» – «Алания» (Владикавказ)

17:00. «Родина» (Москва) – «Спартак Кострома»

19:30. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)

19:30. «Сочи» – «Волга» (Ульяновск)

17 октября (четверг)

19:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

Время указано московское.

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Источник: rfs.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:22
Если РФС утвердил расписание - значит верным Путём идём товарищи...)
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