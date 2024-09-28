Палмер — 1-й игрок в истории АПЛ, сделавший покер в первом тайме

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал первым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги, забившим четыре гола в первом тайме.
Хавбек отметился на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й минуте матча 6-го тура с «Брайтоном».
Также Палмер сделал третий хет-трик за «Челси» в АПЛ, что является повторением рекорда клуба (столько же было у Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка и Фрэнка Лэмпарда).
Один человек за тайм занёс четыре мяча в чужую калитку.
Интересно, а Палмер ещё собирается забивать в другие ворота во втором тайме. Надо посмотреть.
Один человек за тайм занёс четыре мяча в чужую калитку.
Интересно, а Палмер ещё собирается забивать в другие ворота во втором тайме. Надо посмотреть.