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Палмер — 1-й игрок в истории АПЛ, сделавший покер в первом тайме

вчера, 18:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал первым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги, забившим четыре гола в первом тайме.

Хавбек отметился на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й минуте матча 6-го тура с «Брайтоном».

Также Палмер сделал третий хет-трик за «Челси» в АПЛ, что является повторением рекорда клуба (столько же было у Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка и Фрэнка Лэмпарда).

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:40
Неплохо.. 👍
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:07
2 тайм команды играли за ничью)))
однако Палмер за один первый тайм ворвался в гонку за золотую бутсу АПЛ.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:36, ред.
Вот это да. А он один лысый из Манчестера отказался от этого игрока. Теперь и Палмер вписал своё имя в историю Английской Примьер-Лиги. Получается и Брайтон энд Хоу Альбион тоже первый клуб в истории АПЛ, который пропустил в первом тайме 4 гола от одного игрока. А ведь недавно Лестер был чемпионом, хоть и сенсационным. Палмера поздравляю.
87yjg9pz62f6
87yjg9pz62f6
вчера в 19:06
Коул Палмер совершил невероятное! Это достижение свидетельствует о таланте и потенциале Коула Палмера. Он продолжает доказывать, что является одним из самых перспективных игроков в мире. Желаею ему дальнейших успехов и новых побед на футбольном поле!
shlomo
shlomo
вчера в 18:47, ред.
Бррр. Внезапно похолодало .... вот так затмевают звезд....
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:29
А вот поможет ли Палмер завоевать какой-нибудь трофей для Челси? Об этом мы узнаем не сейчас. Честно говоря сомневаюсь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:15
Это просто жесть...
Один человек за тайм занёс четыре мяча в чужую калитку.
Интересно, а Палмер ещё собирается забивать в другие ворота во втором тайме. Надо посмотреть.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:11
А мог больше пентатрика оформить!
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