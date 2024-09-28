Палмер — 1-й игрок в истории АПЛ, сделавший покер в первом тайме

1727536123

вчера, 18:08

Полузащитник «Челси» стал первым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги, забившим четыре гола в первом тайме.

Хавбек отметился на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й минуте матча 6-го тура с «Брайтоном».