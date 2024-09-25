Анчелотти установил рекорд Ла Лиги по длительности серии без поражений

«Реал» под руководством Карло Анчелотти провёл 39 матчей подряд без поражений в чемпионате Испании.
Предыдущий рекорд, установленный Альберто Ормаэчеа в «Реале Сосьедад» (38 игр), держался 44 года.
Также игра с «Алавесом» в 7-м туре Ла Лиги (3:2) стала для Анчелотти 300-й в качестве главного тренера мадридского клуба.
Повторюсь, в заголовке черным по белому написано: "Анчелотти установил рекорд...", а не Реал Мадрид установил рекорд. Да и в самой новости написано: "Предыдущий рекорд, установленный Альберто Ормаэчеа в «Реале Сосьедад»." Опять же, не рекорд Сосьедада, а рекорд Альберто Ормаэчеа.
Повторюсь, в заголовке черным по белому написано: "Анчелотти установил рекорд...", а не Реал Мадрид установил рекорд. Да и в самой новости написано: "Предыдущий рекорд, установленный Альберто Ормаэчеа в «Реале Сосьедад»." Опять же, не рекорд Сосьедада, а рекорд Альберто Ормаэчеа.
Почитай комментарии снизу. Не только я ошибся.
Почитай комментарии снизу. Не только я ошибся.
Сейчас Ла Лига на спаде. В прошлом сезоне Барселона, Атлетико, Севилья, Валенсия и другие были просто ужасны, так что несложно было установить рекорд. Это как Байер выиграл Бундеслигу, когда Бавария была не в порядке. Но рекорд есть рекорд. Кто через 10 лет вспомнит, что Ла Лига была донной? Никто.
Сейчас Ла Лига на спаде. В прошлом сезоне Барселона, Атлетико, Севилья, Валенсия и другие были просто ужасны, так что несложно было установить рекорд. Это как Байер выиграл Бундеслигу, когда Бавария была не в порядке. Но рекорд есть рекорд. Кто через 10 лет вспомнит, что Ла Лига была донной? Никто.
Так что прежде чем кого-то тыкать носом, читайте внимательней, чтобы в дальнейшем не выглядеть глупо.
Так что прежде чем кого-то тыкать носом, читайте внимательней, чтобы в дальнейшем не выглядеть глупо.
Итальянец стал тренером с самой длинной беспроигрышной серией в истории Ла Лиги. Уступив «Атлетико» 24 сентября 2023 года, Анчелотти провел 39 матчей без поражений (32 в прошлом сезоне и 7 в нынешнем) и превзошел рекорд Ормаэчеа – 38 матчей без поражений с «Реал Сосьедад» в 1979-1980 годах.
Итальянец стал тренером с самой длинной беспроигрышной серией в истории Ла Лиги. Уступив «Атлетико» 24 сентября 2023 года, Анчелотти провел 39 матчей без поражений (32 в прошлом сезоне и 7 в нынешнем) и превзошел рекорд Ормаэчеа – 38 матчей без поражений с «Реал Сосьедад» в 1979-1980 годах.
да и где ты агрессию увидел то?
да и где ты агрессию увидел то?
Просто рекорд Анчелотти - это рекорд клуба без поражений, под началом одного тренера. А тогда у Барсы на протяжении этих 43 беспроигрышных матчей сменился тренер, в мае 2017 ушел Луис Энрике, и пришел Эрнесто Вальверде.
Просто рекорд Анчелотти - это рекорд клуба без поражений, под началом одного тренера. А тогда у Барсы на протяжении этих 43 беспроигрышных матчей сменился тренер, в мае 2017 ушел Луис Энрике, и пришел Эрнесто Вальверде.
Самая длинная беспроигрышная серия в Ла Лиге у Барселоны - 43 матча в 2017-2018 гг.
Анчелотти установил рекорд для ОДНОГО тренера. В 17/18 годах Барселоной руководили 2 тренера - Энрике и Вальверде.
Это укол в адрес редакции Соккера, чтобы правильно составляли новость и тогда не было бы неоправданной агрессии со стороны фанатов Реала.
Самая длинная беспроигрышная серия в Ла Лиге у Барселоны - 43 матча в 2017-2018 гг.
Анчелотти установил рекорд для ОДНОГО тренера. В 17/18 годах Барселоной руководили 2 тренера - Энрике и Вальверде.
Это укол в адрес редакции Соккера, чтобы правильно составляли новость и тогда не было бы неоправданной агрессии со стороны фанатов Реала.
Малага 2:0 Барселона!! сезон 16-17, 17 год.
сам себя хотя бы проверяй!!
Малага 2:0 Барселона!! сезон 16-17, 17 год.
сам себя хотя бы проверяй!!
Может барса во всех турнирах?
Может барса во всех турнирах?