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Анчелотти установил рекорд Ла Лиги по длительности серии без поражений

вчера, 09:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Реал» под руководством Карло Анчелотти провёл 39 матчей подряд без поражений в чемпионате Испании.

Предыдущий рекорд, установленный Альберто Ормаэчеа в «Реале Сосьедад» (38 игр), держался 44 года.

Также игра с «Алавесом» в 7-м туре Ла Лиги (3:2) стала для Анчелотти 300-й в качестве главного тренера мадридского клуба.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Ну если вы вдвоём с Пиратом не поняли, это не значит, что Соккер в этом виноват.

Повторюсь, в заголовке черным по белому написано: "Анчелотти установил рекорд...", а не Реал Мадрид установил рекорд. Да и в самой новости написано: "Предыдущий рекорд, установленный Альберто Ормаэчеа в «Реале Сосьедад»." Опять же, не рекорд Сосьедада, а рекорд Альберто Ормаэчеа.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Соккер неправильно преподнес новость. Вот сейчас смотрю в других источниках и там указано, что Карло Анчелотти установил ТРЕНЕРСКИЙ рекорд и сразу становится понятно, что это личный рекорд, а не рекорд клуба.

Почитай комментарии снизу. Не только я ошибся.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 20:07
Соккер изначально неправильно преподнес новость. И ты тоже не понял, раз начал доказывать, что Барселона не провела 43 матча без поражений, а не просто указал, что это чисто личный тренерский рекорд. Только, когда я пояснил, ты все понял.

Сейчас Ла Лига на спаде. В прошлом сезоне Барселона, Атлетико, Севилья, Валенсия и другие были просто ужасны, так что несложно было установить рекорд. Это как Байер выиграл Бундеслигу, когда Бавария была не в порядке. Но рекорд есть рекорд. Кто через 10 лет вспомнит, что Ла Лига была донной? Никто.
Incredulous
Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
А где Соккер написал что-то не правильно? В заголовке ясно и понятно написано: "Анчелотти установил рекорд Ла Лиги...". Заметьте, не Реал установил рекорд, а Анчелотти. И это так и есть, он единственный тренер за всю историю Ла Лиги, которому удалось провести под своим началом 39 матчей подряд без поражений.
Так что прежде чем кого-то тыкать носом, читайте внимательней, чтобы в дальнейшем не выглядеть глупо.
rmrmrml
rmrmrml ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:02
так это ты и начал про команду то, а тут новость, правильно, про тренера, так что сам виноват!!
Итальянец стал тренером с самой длинной беспроигрышной серией в истории Ла Лиги. Уступив «Атлетико» 24 сентября 2023 года, Анчелотти провел 39 матчей без поражений (32 в прошлом сезоне и 7 в нынешнем) и превзошел рекорд Ормаэчеа – 38 матчей без поражений с «Реал Сосьедад» в 1979-1980 годах.
rmrmrml
rmrmrml ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:43
ну значит соккер виноват!!
да и где ты агрессию увидел то?
rmrmrml
rmrmrml ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:00
понятно!! ну значит надо обгонять, хотя с такой игрой будет ой как непросто, ну надеюсь вытянут!!!
ma9qc5ttzufq
ma9qc5ttzufq
вчера в 13:50
С такой командой любой рекорд по плечу.
Incredulous
Incredulous ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 13:21
Да нет, всё правильно он написал. Как раз между поражением Барселоны от Малаги в 31 туре Ла Лиги сезона 16/17, и до поражения от Леванте в 37 туре Ла Лиги сезона 17/18 прошло 43 игры Барселоны без поражений, с 34 победами и 9 ничьими.

Просто рекорд Анчелотти - это рекорд клуба без поражений, под началом одного тренера. А тогда у Барсы на протяжении этих 43 беспроигрышных матчей сменился тренер, в мае 2017 ушел Луис Энрике, и пришел Эрнесто Вальверде.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:57, ред.
Отвечу тут для всех фанатов Мадрида,

Самая длинная беспроигрышная серия в Ла Лиге у Барселоны - 43 матча в 2017-2018 гг.

Анчелотти установил рекорд для ОДНОГО тренера. В 17/18 годах Барселоной руководили 2 тренера - Энрике и Вальверде.

Это укол в адрес редакции Соккера, чтобы правильно составляли новость и тогда не было бы неоправданной агрессии со стороны фанатов Реала.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 10:51
    rmrmrml
    rmrmrml ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 10:50
    на заборе тоже много че указано!! а гугл твой в подсчетах может и ошибаться, сам проверь и посчитай!! хотя мне то пофиг, как хочешь!!
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ rmrmrml (раскрыть)
    вчера в 10:48
    Еще один. Гугл в помощь. Зачем мне что-то доказывать, когда везде указано, что Барселона рекордсмен?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:46
    У Барсы 43 матчей без поражений. Вчера читал об этом. Сегодня значит другой подсчет или реальность?)))
    rmrmrml
    rmrmrml ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 10:45, ред.
    Леванте 5:4 Барселона!! сезон 17-18, 18 год.
    Малага 2:0 Барселона!! сезон 16-17, 17 год.
    сам себя хотя бы проверяй!!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 10:35
    Мне это незачем))) просто предположил
    rmrmrml
    rmrmrml
    вчера в 10:35
    так держать конечно!!! ну главное уверенно выигрывать и не пропускать такие мячи в концовке, тем более "непонятно от кого"!!
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:32
    Нет. Рекорд у Барселоны в Ла Лиге. Это легко проверить с помощью Гугла.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 10:25
    Тут про чемпионат Испании речь.
    Может барса во всех турнирах?
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 10:11
    Это не рекорд. Рекорд у Барселоны, которая не проигрывала 43 матча с 2017 по 2018 года. Хоть проверяйте сначала.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 10:10
    Папа Карло молодец, знает что делать....
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:01
    Этот рекорд тоже продлится очень долго, правда сам Анчелотти может его ещё не раз увеличить в этом сезоне. Даёшь пятьдесят матчей без поражений!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 10:01
    А киевского Динамо, в период с 1980-81гг., было 43 игры. И не сказать, что в то время, чемпионат СССР был намного слабее нынешней Примеры...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 09:56
    Папа Карло бьёт рекорды!
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