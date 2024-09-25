Анчелотти установил рекорд Ла Лиги по длительности серии без поражений

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вчера, 09:54

«Реал» под руководством провёл 39 матчей подряд без поражений в чемпионате Испании.

Предыдущий рекорд, установленный Альберто Ормаэчеа в «Реале Сосьедад» (38 игр), держался 44 года.

Также игра с «Алавесом» в 7-м туре Ла Лиги (3:2) стала для Анчелотти 300-й в качестве главного тренера мадридского клуба.