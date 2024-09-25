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16-летний вратарь дебютировал за «Арсенал» в стартовом составе

вчера, 23:15
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб Болтон УондерерсБолтон УондерерсМатч завершен

16-летний вратарь Джек Портер вышел в составе «Арсенала» на матч 1/32 Кубка Английской лиги против «Болтона».

Футболист стал самым молодым игроком в истории «канониров», вышедшим в старте.

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Все комментарии
68dravy2qvyr
68dravy2qvyr
сегодня в 04:24
Пусть с него вырастет надёжный вратарь для клуба
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:26
Жалко пропустил , а так у парня вообще шикарный дебют получился бы! Сухой - Джек! Звучит! )))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:59
и дебют то с победой))
но очень нравится Итан Нванери.
пацан готов играть в больших играх.
интеллект и темп игры уникален для его возраста!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:29
Решили установить рекорд по молодому игроку.
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