16-летний вратарь дебютировал за «Арсенал» в стартовом составе

16-летний вратарь Джек Портер вышел в составе «Арсенала» на матч 1/32 Кубка Английской лиги против «Болтона».
Футболист стал самым молодым игроком в истории «канониров», вышедшим в старте.
|Арсенал5 : 1Болтон Уондерерс
|Матч завершен
16-летний вратарь Джек Портер вышел в составе «Арсенала» на матч 1/32 Кубка Английской лиги против «Болтона».
Футболист стал самым молодым игроком в истории «канониров», вышедшим в старте.
но очень нравится Итан Нванери.
пацан готов играть в больших играх.
интеллект и темп игры уникален для его возраста!
но очень нравится Итан Нванери.
пацан готов играть в больших играх.
интеллект и темп игры уникален для его возраста!