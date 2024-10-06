Флик рассказал о нынешней форме Щесного

Главный тренер «Барселоны» оценил нынешнюю форму голкипера Войцеха Щесного, который недавно возобновил карьеру и присоединился к каталонцам.

Щесны в прекрасной форме, я очень доволен его первыми тренировками в команде. Опыт Войцеха крайне полезен для нас, после паузы на матчи сборных он будет готов выйти на поле.