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Флик рассказал о нынешней форме Щесного

вчера, 17:30

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил нынешнюю форму голкипера Войцеха Щесного, который недавно возобновил карьеру и присоединился к каталонцам.

Щесны в прекрасной форме, я очень доволен его первыми тренировками в команде. Опыт Войцеха крайне полезен для нас, после паузы на матчи сборных он будет готов выйти на поле.

Ранее сообщалось о вредной привычке вратаря.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:43
Ферран Торрес получил травму))
пока Барса фантастически начала матч.
остается надеется, что Пенья уверенно отстоит ворота.
Войцех скорей всего, готовится к дерби.
Гость
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