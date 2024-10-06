Флик рассказал о нынешней форме Щесного

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил нынешнюю форму голкипера Войцеха Щесного, который недавно возобновил карьеру и присоединился к каталонцам.
Щесны в прекрасной форме, я очень доволен его первыми тренировками в команде. Опыт Войцеха крайне полезен для нас, после паузы на матчи сборных он будет готов выйти на поле.
Ранее сообщалось о вредной привычке вратаря.
пока Барса фантастически начала матч.
остается надеется, что Пенья уверенно отстоит ворота.
Войцех скорей всего, готовится к дерби.
пока Барса фантастически начала матч.
остается надеется, что Пенья уверенно отстоит ворота.
Войцех скорей всего, готовится к дерби.