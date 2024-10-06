«Просто дайте ему немного времени». Стив Брюс — об Эрике тен Хаге

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» полагает, что главному тренеру «дьяволов» необходимо дать время, чтобы исправить турнирное положение команды.

У Алекса Фергюсона было время, чтобы всё исправить. Поглядите, чем всё завершилось. К тен Хагу это тоже относится.

Разумеется, болельщики с нетерпением ждут успеха, но тогда ситуация была аналогичной.

«Юнайтед» летом решил сохранить Эрика в команде. Клуб принял решение и должен придерживаться его, поскольку, как показывает пример Ферги, всё может измениться. Просто дайте ему немного времени.