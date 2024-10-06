«Просто дайте ему немного времени». Стив Брюс — об Эрике тен Хаге

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс полагает, что главному тренеру «дьяволов» Эрику тен Хагу необходимо дать время, чтобы исправить турнирное положение команды.
У Алекса Фергюсона было время, чтобы всё исправить. Поглядите, чем всё завершилось. К тен Хагу это тоже относится.
Разумеется, болельщики с нетерпением ждут успеха, но тогда ситуация была аналогичной.
«Юнайтед» летом решил сохранить Эрика в команде. Клуб принял решение и должен придерживаться его, поскольку, как показывает пример Ферги, всё может измениться. Просто дайте ему немного времени.
Тен Хаг уже добыл трофей, при этом обыграв в финале один из лучших клубов Мира.
Тен Хаг уже добыл трофей, при этом обыграв в финале один из лучших клубов Мира.
У бирмингенцев понятно,игра с Мюнхенцами сильно вымотала,хотя посмотрел на их игру и вообще немецкая машина сделана в каких то третьих странах мира. Даже в том году,при Тухеле была куда мощнее.
У бирмингенцев понятно,игра с Мюнхенцами сильно вымотала,хотя посмотрел на их игру и вообще немецкая машина сделана в каких то третьих странах мира. Даже в том году,при Тухеле была куда мощнее.