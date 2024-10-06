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«Просто дайте ему немного времени». Стив Брюс — об Эрике тен Хаге

вчера, 20:10

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс полагает, что главному тренеру «дьяволов» Эрику тен Хагу необходимо дать время, чтобы исправить турнирное положение команды.

У Алекса Фергюсона было время, чтобы всё исправить. Поглядите, чем всё завершилось. К тен Хагу это тоже относится.

Разумеется, болельщики с нетерпением ждут успеха, но тогда ситуация была аналогичной.

«Юнайтед» летом решил сохранить Эрика в команде. Клуб принял решение и должен придерживаться его, поскольку, как показывает пример Ферги, всё может измениться. Просто дайте ему немного времени.

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Все комментарии
shur
shur ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 22:13
...и у сэра Алекса были Птенцы Ферги, Дэвид Бекхэм, Ники Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:22
Хорошо ещё бы Стив уточнил - сколько это немного времени - пару лет , тройку?)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:54
ЭтХ наверное самому лучше бы было уйти,что бы понять либо дело в тренере,либо в клубе. Рэш играет плохо,а Бруно вообще отвратительно,если раньше старался в каждом матче забить или сделать голевую,то тоеперь либо жёлтую,либо красную. Ну может Онана немного стал играть лучше,а то раньше был в тандеме с Коштой из Порту,по пропущенным мячам. Хотя в этом матче не пропустил,по причине отсутствия ударов в створ.
У бирмингенцев понятно,игра с Мюнхенцами сильно вымотала,хотя посмотрел на их игру и вообще немецкая машина сделана в каких то третьих странах мира. Даже в том году,при Тухеле была куда мощнее.
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 20:54
В принципе всё правильно. САФ первый свой трофей выиграл четыре года спустя после прихода в МЮ. И как он сам говорил, если бы не бфло того первого трофея, то его скорее всего бы уволили.
Тен Хаг уже добыл трофей, при этом обыграв в финале один из лучших клубов Мира.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:30
Но Тен Хааг не сэр Алекс. Это так, маленькая поправка...
YNWA
YNWA
вчера в 20:28
Абсолютно верно сказано!
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