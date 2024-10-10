Бывший арбитр РПЛ: «Некрасиво, что клубы начали выпускать клипы с судьями»

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вчера, 12:06

Бывший арбитр оценил итоги работы судей по итогам 11 туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) и раскритиковал клубы, снимающие видео про арбитров.

Если мы говорим про Милорада Мажича, то второй год работы всегда сложный, то же было и с Розетти. Это всё рабочие моменты для меня абсолютно понятные. Есть перекосы в трактовках, но в ходе чемпионата они поправляются. Не все арбитры, но в большинстве своём придерживаются тех рекомендаций, которые даёт департамент судейства. Понятно, что есть ошибки, но они будут всегда — это рабочие моменты. Но так получается, что СМИ очень яростно всё это затрагивают. Что касается пожеланий хотелось бы, чтобы во время зимней паузы давали какие-то рекомендации для клубов в плане трактовок единоборств. Со стороны клубов, конечно, не понравилось, что они начали выпускать музыкальные клипы с критикой судей — это некрасиво, а ошибаются все. И футболисты не забивают с двух метров, судьи же про них клипы не выпускают. Нужно продолжать работать, желательно, клубам поближе с судьями, а судьям поближе с клубами, чтобы в определённых моментах быть вместе, не обязательно во всех.

«Ростов» после матча девятого тура МИР РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0) остался недоволен решением не назначать пенальти за фол на , а московское «Динамо» — решением показать вторую желтую карточку в дерби со «Спартаком» (2:2).