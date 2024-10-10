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Бывший арбитр РПЛ: «Некрасиво, что клубы начали выпускать клипы с судьями»

вчера, 12:06

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил итоги работы судей по итогам 11 туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и раскритиковал клубы, снимающие видео про арбитров.

Если мы говорим про Милорада Мажича, то второй год работы всегда сложный, то же было и с Розетти. Это всё рабочие моменты для меня абсолютно понятные. Есть перекосы в трактовках, но в ходе чемпионата они поправляются. Не все арбитры, но в большинстве своём придерживаются тех рекомендаций, которые даёт департамент судейства. Понятно, что есть ошибки, но они будут всегда — это рабочие моменты. Но так получается, что СМИ очень яростно всё это затрагивают. Что касается пожеланий хотелось бы, чтобы во время зимней паузы давали какие-то рекомендации для клубов в плане трактовок единоборств. Со стороны клубов, конечно, не понравилось, что они начали выпускать музыкальные клипы с критикой судей — это некрасиво, а ошибаются все. И футболисты не забивают с двух метров, судьи же про них клипы не выпускают. Нужно продолжать работать, желательно, клубам поближе с судьями, а судьям поближе с клубами, чтобы в определённых моментах быть вместе, не обязательно во всех.

«Ростов» после матча девятого тура МИР РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0) остался недоволен решением Сергея Карасева не назначать пенальти за фол на Роналдо, а московское «Динамо» — решением Сергея Иванова показать вторую желтую карточку Эль Мехди Маухубу в дерби со «Спартаком» (2:2).

Оба клуба обратились в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Оба клуба опубликовали клипы про работу арбитров.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:47
Да за 11 туров игры не было чтобы не вспомнить про судейство в негативном ключе. Очень много стало разбитого на эпизоды игрового времени вместо футбола. Наши судьи стали забывать что от них во многом зависит зрелищность игры и вцепились в свои свистки как младенец в соску.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
Мажич, Розетти, о Капулетти (это так навскидку - возможно следущий руководитель). "Забугорные" специалисты только качество судейства, мягко говоря не улучшается.
И пускай радуются , что клубы обходятся клипами ( своеобразная форма протеста ), а то могут и , что то позабористее придумать...)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:23
Так пусть судят без косяков и предвзятости - тогда кина не будет))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Почему бы судьям не снять клипы с критикой игроков? В каждом матче есть балбесы, которые демонстрируют собственный низкий уровень технической оснащённости. Они не в состоянии отдать точный пас на 10-20 метров, промахиваются по воротам с двух метров, не умеют выбить мяч.
suq35p9zad6n
suq35p9zad6n
вчера в 12:12
Например, если дисквалифицировать судью Иванова пожизненно, то и клипов будет меньше.
fp5nk2dyr2b7
fp5nk2dyr2b7
вчера в 12:08
Такое увлечение клипами грозит перерасти в многосерийный бестселлер" Судью без мыла или Новые приключения Кукуяна"
Гость
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