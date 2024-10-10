Головин: «Дзюба находится в хорошей форме»

Полузащитник «Монако» поделился мнением о нападающем «Акрона» .

Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отличаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдёт себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат. Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды.