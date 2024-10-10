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Головин: «Дзюба находится в хорошей форме»

вчера, 09:32

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отличаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдёт себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат. Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:19
Находится в форме ( в состоянии) и одет в форму (рабочая одежда), как говорят в Одессе, две большие разницы.))
112910415
112910415
вчера в 11:00
опа !
а ведь есть человек, который замолвит словечко скаутам Монако !
adekvat
adekvat
вчера в 10:45
В хорошей форме, он ее всегда стирает и часто меняет.
6e4kw5rvdd9h
6e4kw5rvdd9h
вчера в 10:02
Ждем хет-трик в ближайшем матче...
lotsman
lotsman
вчера в 09:39
Чтобы узнать состояние Дзюбы надо обращаться в княжество Монако.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:37
Но ему 36 и кроме Акрона он больше ничего по ходу не нашел
vv6mgp98hqeh
vv6mgp98hqeh
вчера в 09:34
Сила в кулаке всё та же ещё
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