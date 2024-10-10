Батчи: «У „Краснодара“ впереди долгий путь к чемпионству»

Полузащитник «Краснодара» заявил, что его команду хотят обыграть все клубы РПЛ .

Конечно, всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Мы всегда хотим побеждать, в любом матче. В РПЛ каждая игра сложная, легких матчей не бывает. Когда ты на первом месте, то все хотят обыграть тебя, это нормально.