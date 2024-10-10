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Батчи: «У „Краснодара“ впереди долгий путь к чемпионству»

вчера, 10:27

Полузащитник «Краснодара» Батчи заявил, что его команду хотят обыграть все клубы РПЛ.

Конечно, всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Мы всегда хотим побеждать, в любом матче. В РПЛ каждая игра сложная, легких матчей не бывает. Когда ты на первом месте, то все хотят обыграть тебя, это нормально.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:24
От позиции Фортуны многое зависит!
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:14
Скорее чем к тридцатому туру не получится.)
s734c4amx6nh
s734c4amx6nh
вчера в 12:04
Споткнутся еще, и не раз.
Capral
Capral
вчера в 11:24
Так хочется верить в чемпионство Краснодара, но реально- на чемпиона команда не похожа. Многое есть в игре команды- красота, техника и самая комбинационная игра в чемпионате. Но нескольких компонентов не хватает команде- внутреннего стержня, крепкого фундамента, командного основания. А без этого- очень трудно стать чемпионом. Ну конечно, можно вспомнить и в советское время случайных команд чемпионов, но даже у них была системность в игре, именно то, чего нет у Краснодара. Красивый, элегантный футбол команды приятен к восприятию, но до чемпионства недотягивает. Организации нет в игре Краснодара, нет необходимого игрового баланса. Всё, это- тренерская работа. У Мусаева ветренный взгляд на футбол, я бы даже сказал- мальчишеский. Много поэзии неподкрепленной реалиями...

Если Краснодару суждено стать чемпионом, лично извинюсь перед тренером и командой!!!!!!! Удачи Краснодару!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:59
Быкам желаю только Удачи и скорейшего чемпионства !
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