Онопко рассказал, что его расстроило отношение Федерации футбола Пакистана

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что его больше всего расстроило отношение пакистанской стороны, которая до последнего тянула с решением не играть товарищеский матч в октябре.
Лучше бы сразу сказали: да или нет. А то всё время: завтра да завтра. Мы же готовимся к сбору, но не знаем, будет игра или нет, и если будет, то когда. Отсюда выходит вопрос, какую нагрузку давать футболистам на тренировках. Александр Валерьевич (Дюков) и Максим Львович (Митрофанов), РФС с лета делали всё возможное и невозможное, чтобы матч в октябре состоялся. Но со стороны пакистанцев было принято решение, что они не могут играть сейчас. Вот такое отношение больше всего расстраивает.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что команда Валерия Карпина должна была сыграть с пакистанцами 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи.
Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана (PFF) Мухаммад Яшал заявлял, что PFF не отправляла официальную команду для матча со сборной России.
В среду РФС сообщил, что продолжал обсуждать с Пакистаном возможность проведения товарищеского матча, однако исходя из временных рамок начавшегося сбора сборной России принял решение игру не проводить.
Последний раз россияне играли в сентябре в Ханое, одержав победу над командой Вьетнама в товарищеском матче (3:0). В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА на неопределенный срок отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой.