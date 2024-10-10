Онопко рассказал, что его расстроило отношение Федерации футбола Пакистана

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вчера, 11:49

Тренер сборной России рассказал, что его больше всего расстроило отношение пакистанской стороны, которая до последнего тянула с решением не играть товарищеский матч в октябре.

Лучше бы сразу сказали: да или нет. А то всё время: завтра да завтра. Мы же готовимся к сбору, но не знаем, будет игра или нет, и если будет, то когда. Отсюда выходит вопрос, какую нагрузку давать футболистам на тренировках. Александр Валерьевич (Дюков) и Максим Львович (Митрофанов), РФС с лета делали всё возможное и невозможное, чтобы матч в октябре состоялся. Но со стороны пакистанцев было принято решение, что они не могут играть сейчас. Вот такое отношение больше всего расстраивает.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов рассказал, что команда должна была сыграть с пакистанцами 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи.

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана (PFF) Мухаммад Яшал заявлял, что PFF не отправляла официальную команду для матча со сборной России.

В среду РФС сообщил, что продолжал обсуждать с Пакистаном возможность проведения товарищеского матча, однако исходя из временных рамок начавшегося сбора сборной России принял решение игру не проводить.