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Скалони рассказал о готовности Месси и МакАллистера к матчам сборной

вчера, 14:40

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о готовности нападающего Лионеля Месси и полузащитника Алексиса МакАллистера к ближайшим матчам национальной команды в отборе на чемпионат мира 2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой и Боливией.

Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Ему это было необходимо. Он в форме, поможет команде.

МакАллистер занимается индивидуально из-за повреждения. Посмотрим, выйдет ли он на первую встречу. Пока что он не может работать в общей группе, и мы примем решение по нему в четверг.

Надеемся, что больше не потеряем ни одного футболиста.

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Все комментарии
runza48kwd8t
runza48kwd8t
вчера в 14:56
С такими соперниками надо и без них справляться
nc8qs9hz2zry
nc8qs9hz2zry
вчера в 14:55
Призы за сентябрь месяц не отправлялись? Подскажите пожалуйста!
Гость
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