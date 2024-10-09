Скалони рассказал о готовности Месси и МакАллистера к матчам сборной

Главный тренер сборной Аргентины рассказал о готовности нападающего и полузащитника к ближайшим матчам национальной команды в отборе на чемпионат мира 2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой и Боливией.

Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Ему это было необходимо. Он в форме, поможет команде.

МакАллистер занимается индивидуально из-за повреждения. Посмотрим, выйдет ли он на первую встречу. Пока что он не может работать в общей группе, и мы примем решение по нему в четверг.

Надеемся, что больше не потеряем ни одного футболиста.