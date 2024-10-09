Скалони рассказал о готовности Месси и МакАллистера к матчам сборной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о готовности нападающего Лионеля Месси и полузащитника Алексиса МакАллистера к ближайшим матчам национальной команды в отборе на чемпионат мира 2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой и Боливией.
Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Ему это было необходимо. Он в форме, поможет команде.
МакАллистер занимается индивидуально из-за повреждения. Посмотрим, выйдет ли он на первую встречу. Пока что он не может работать в общей группе, и мы примем решение по нему в четверг.
Надеемся, что больше не потеряем ни одного футболиста.