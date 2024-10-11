Тухель обсуждает с FA возможную работу на посту тренера сборной Англии

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вчера, 21:46

контактирует с Футбольной ассоциацией Англии (FA) на предмет назначения на пост главного тренера местной сборной.

Исполняющим обязанности наставника «трёх львов» является , однако специалист не собирается работать в этой роли с командой на постоянной основе.