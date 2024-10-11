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Тухель обсуждает с FA возможную работу на посту тренера сборной Англии

вчера, 21:46

Томас Тухель контактирует с Футбольной ассоциацией Англии (FA) на предмет назначения на пост главного тренера местной сборной.

Исполняющим обязанности наставника «трёх львов» является Ли Карсли, однако специалист не собирается работать в этой роли с командой на постоянной основе.

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Все комментарии
23v7tajjxm5e
23v7tajjxm5e
сегодня в 04:29
Уже ясно, что нужен новый главный тренер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:17, ред.
Нормально, нормально! Томас Степанович заставит саксов Свободу любить!
Этот сопли жевать как Саутгейт не будет.
shur
shur ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 00:07
...нет повести печальнее на свете,
с кем воевами, быть теперь в привете,
но жизнь заставит, не ревет,не ныть,
на поле по немецки говорить...!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:29
Да, после позорного поражения от греков, быстро вспомнили про германские племена, которые оккупировали Британию.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:27
После поражения от греков,могут и взять.
Гость
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