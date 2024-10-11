Тухель обсуждает с FA возможную работу на посту тренера сборной Англии

Томас Тухель контактирует с Футбольной ассоциацией Англии (FA) на предмет назначения на пост главного тренера местной сборной.
Исполняющим обязанности наставника «трёх львов» является Ли Карсли, однако специалист не собирается работать в этой роли с командой на постоянной основе.
Этот сопли жевать как Саутгейт не будет.
Этот сопли жевать как Саутгейт не будет.
с кем воевами, быть теперь в привете,
но жизнь заставит, не ревет,не ныть,
на поле по немецки говорить...!
с кем воевами, быть теперь в привете,
но жизнь заставит, не ревет,не ныть,
на поле по немецки говорить...!