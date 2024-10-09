Рауль уйдёт из «Кастильи» по окончании сезона

По информации источника, Рауль покинет пост главного тренера «Кастильи» по окончании сезона.
Сообщается, что решение об этом уже принято. Его преемником станет Альваро Арбелоа, ныне возглавляющий команду мадридского «Реала» U-19.
По информации источника, Рауль покинет пост главного тренера «Кастильи» по окончании сезона.
Сообщается, что решение об этом уже принято. Его преемником станет Альваро Арбелоа, ныне возглавляющий команду мадридского «Реала» U-19.
этот крест в себе,думая раз я так классно играл,то могу по взмаху волшебной палочки убедить,научить,сподвигнуть 11-цать мужиков
побеждать всех и вся, не а ,так с сожалению не работает! Как там у классика и опыт,сын ошибок...!!!
этот крест в себе,думая раз я так классно играл,то могу по взмаху волшебной палочки убедить,научить,сподвигнуть 11-цать мужиков
побеждать всех и вся, не а ,так с сожалению не работает! Как там у классика и опыт,сын ошибок...!!!