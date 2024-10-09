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Рауль уйдёт из «Кастильи» по окончании сезона

вчера, 19:47

По информации источника, Рауль покинет пост главного тренера «Кастильи» по окончании сезона.

Сообщается, что решение об этом уже принято. Его преемником станет Альваро Арбелоа, ныне возглавляющий команду мадридского «Реала» U-19.

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Все комментарии
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
...ответ мне кажется непростым,все бывшие игроки-победители несут
этот крест в себе,думая раз я так классно играл,то могу по взмаху волшебной палочки убедить,научить,сподвигнуть 11-цать мужиков
побеждать всех и вся, не а ,так с сожалению не работает! Как там у классика и опыт,сын ошибок...!!!
mfg68rke3sjy
mfg68rke3sjy
вчера в 20:41
Наверно лучшее место предлагают, посмотрим где он всплывёт
sv_1969
sv_1969 ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 20:13
Спасибо!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:01, ред.
Наверное из-за того что Реал после Карло планирует пригласить Алонсо. А так, если бы не Хаби, вполне мог бы пойти по стопам зизу, на багаже
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 19:54
Дриблинга у кастильцев мы больше не увидим...
SHEARER
SHEARER ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:52
В Шальке
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Интересно куда он собрался
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