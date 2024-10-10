Саутгейт: «Я не вернусь к тренерской деятельности в течение года»

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что пока не планирует возвращаться к тренерской деятельности.
Я не буду тренировать в течение следующего года. Это точно. Мне нужно время, чтобы всё обдумать. Когда покидаешь такую большую должность, нужно дать время своему разуму.
теперь сиди и обдумывай в какой "нескучный" футбол играли твои подопечные!!!
теперь сиди и обдумывай в какой "нескучный" футбол играли твои подопечные!!!
Потому, что она не выстроилась за твоими услугами. Не преувеличивай свою роль в современном футболе. Саутгейт, если ты решил отдохнуть, то отдыхай. Никого не будет волновать твоё отсутствие в информационном пространстве.
Потому, что она не выстроилась за твоими услугами. Не преувеличивай свою роль в современном футболе. Саутгейт, если ты решил отдохнуть, то отдыхай. Никого не будет волновать твоё отсутствие в информационном пространстве.