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Саутгейт: «Я не вернусь к тренерской деятельности в течение года»

вчера, 14:45

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что пока не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

Я не буду тренировать в течение следующего года. Это точно. Мне нужно время, чтобы всё обдумать. Когда покидаешь такую большую должность, нужно дать время своему разуму.

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Все комментарии
happy 50
happy 50 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 05:35
Согласен с тем,что напрасно критикуют Гарета .Он идеальный тренер сборной .И Эриксон был и кто только не был .Вылетали в 1/8 финала и ничего из себя не представляли . У Саутгейта была команда настоящих по - хорошему пофигистов ,которые спокойно могли весь матч катать мяч,а при пропуске резко взорваться и смять соперника за 20 минут.Было видно,что в команде дружеская атмосфера и игроки его понимают .Он сам по себе хороший мужик . То ,конечно,для англичан потеря .Думаю,его еще будут вспоминать .
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:26
Отдохни, Гарик..
shur
shur
вчера в 17:47, ред.
...был шанс на миллион, с такими нормальными парнями про-рал Евро
теперь сиди и обдумывай в какой "нескучный" футбол играли твои подопечные!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:07
Модно критиковать Гарета, но по моему мнению его сильно недооценивают. 4-е место на ЧМ 2018, 2 серебра Евро, бронза ЛН 2019. Чем не достижения? Где была Англия до него? Да, выиграть трофеи не получилось. Но когда Англия снова начнет вылетать из 1/8, тогда работу Саутгейта оценят по достоинству.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:17
Пауза на год? Отличное решение! В это время Саутгейт сможет изучить множество новых методов: как не терять лидерство в важных матчах и как подбирать состав, чтобы не вызывать недовольство болельщиков. Почему бы не взять паузу и не подумать о том, как правильно делать замены на последних минутах?
45g47gykjj8g
45g47gykjj8g
вчера в 15:56
Это очень благородно с твоей стороны по отношению к футболу
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:12
Очередь не волнуется...
Потому, что она не выстроилась за твоими услугами. Не преувеличивай свою роль в современном футболе. Саутгейт, если ты решил отдохнуть, то отдыхай. Никого не будет волновать твоё отсутствие в информационном пространстве.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:02
Х на тебя!
shlomo
shlomo
вчера в 14:47
Да и очереди за ним я пока не наблюдаю.... пусть думает.
Гость
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