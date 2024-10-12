АПЛ планирует внести изменения в финансовые правила

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12 октября 2024, 15:21

Английская Премьер-Лига собирается внести изменения в некоторые элементы своих финансовых правил, чтобы обеспечить их соответствие конкуренции и публичному праву.

Ранее «Манчестер Сити» оспорил законность правил АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами (APT). Некоторые из них арбитражный трибунал посчитал незаконными и несправедливыми с процедурной точки зрения. В связи с этим в следующий четверг планируется созвать внеочередное собрание акционеров.

Премьер-Лига обратилась к 20 клубам-участникам, сообщив, что в понедельник они получат информацию о планах на следующую неделю.