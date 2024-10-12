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АПЛ планирует внести изменения в финансовые правила

12 октября 2024, 15:21

Английская Премьер-Лига собирается внести изменения в некоторые элементы своих финансовых правил, чтобы обеспечить их соответствие конкуренции и публичному праву.

Ранее «Манчестер Сити» оспорил законность правил АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами (APT). Некоторые из них арбитражный трибунал посчитал незаконными и несправедливыми с процедурной точки зрения. В связи с этим в следующий четверг планируется созвать внеочередное собрание акционеров.

Премьер-Лига обратилась к 20 клубам-участникам, сообщив, что в понедельник они получат информацию о планах на следующую неделю.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 октября в 16:40
Все 12 боссов клубов + руководство АПЛ должны встать и извинится перед Мансити))
а не менять как угодно, правила.
shlomo2
shlomo2
12 октября в 15:59
Всегда есть обходные пути любых правил...
Ironigor
Ironigor
12 октября в 15:37
Давно пора уже это делать. Да и с Газпромом решить эти вопросы.
Rupertt
Rupertt
12 октября в 15:31
Давно пора было внести изменения в финансовые правила. Последние события с Манчестер Сити стали настоящим ударом по репутации лиги. Это создаёт необходимость в прозрачности и честной игре для всех клубов. Я бы хотел услышать, какие конкретные изменения будут предложены.
Alex_67
Alex_67
12 октября в 15:30
Изменения в финансовые правила, конечно, можно и внести... Правда соблюдать их собираются не все. Самые богатые клубы за руку ловить никто не собирается. Но крайних, как всегда, найдут. Эвертон яркий пример избирательной справедливости.
Wolverhampton
Wolverhampton
12 октября в 15:26
Херня всё это!
c88utt99yz4e
c88utt99yz4e
12 октября в 15:24
Всё равно ушлые воротилы клубов найдут какие-нибудь новые лазейки
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