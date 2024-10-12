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Кэрролл объяснил, почему подписал контракт с «Бордо» из 4-й лиги

вчера, 15:43

Нападающий «Бордо» Энди Кэрролл рассказал источнику, как подписал контракт с клубом, который начал текущий сезон в четвёртом французском дивизионе.

У меня была возможность сделать это, поговорить с тренером. Мне нравится идея проекта по возвращению в Лигу 1, и это то, что я хотел сделать. Когда я разговаривал с тренером, был очень уверен в том, чего мы можем достичь здесь, в «Бордо». Наверное, это главная причина, по которой я подписал контракт этим летом. Конечно, это также очень большой клуб с огромной фан-базой, отличными условиями, и я хочу быть частью этого. Не думаю, что меня нужно было убеждать.

О том, не напугал ли переход из профессионального футбола в любительский

Совсем нет. Это просто футбол. На каком бы уровне ты ни играл, это всё равно футбол. И это то, чем я хочу заниматься. Несколько лет назад, когда у меня не было контракта и клуба, я каждую неделю играл со своими друзьями. По четвергам вечером мы играли 11 на 11. И я собираюсь продолжать играть в футбол как можно больше.

О реакции друзей и семьи на переход в новую команду

Они все были рады за меня. Они просто хотели, чтобы я был счастлив и получал удовольствие от игры в футбол. И когда я сказал им, что меня интересует «Бордо», они сказали мне немедленно подписать контракт, потому что это было правильное решение. Знаете, «Бордо» – большой клуб, и я твёрдо верю в проект по быстрому возвращению. Это было очевидно для всех моих друзей и семьи.

Да, было несколько игроков, которые спрашивали меня, что я там делаю и почему. Но я знаю, почему подписал контракт здесь, и знаю, что это было правильное решение. Это большой клуб, и я уже говорил об этом раньше, но я хочу стать частью этого приключения. И когда я поговорил с тренером, всё прошло именно так, как я хотел.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ R B (раскрыть)
вчера в 17:47
Может и для Шипа подошёл бы. Я не спорю
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:28
Кэрролл просто очень любит футбол и поэтому готов играть даже бесплатно. Красавчик!
yz849xa5duje
yz849xa5duje
вчера в 16:48
Голливудская история будет, если старине Энди удастся помочь Бордо вернуться в Лигу 1
R B
R B ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:59
Он и для команд уровня Чемпионшипа бы подошел. Просто уважение ему за то что выбрал игру а не деньги.
Вещий
Вещий
вчера в 15:58
Пошел играть не за деньги а просто потому что любит играть....
R B
R B
вчера в 15:58
Респект за это.
allemz
allemz
вчера в 15:54
Нашел свой клуб)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:45
Классно, что Кэрролл не боится играть на более низком уровне. Он прав, что футбол — это футбол, независимо от дивизиона. Это показывает его любовь к игре и желание продолжать карьеру. В любом случае он станет ключевым игроком для Бордо и сможет привести команду к успеху.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:45
для 4-й лиги Кэррол пойдёт))
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