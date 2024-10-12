Президент Бразилии: «Те, кто играет за границей, не лучше тех, кто здесь»

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что национальная сборная должна играть только с футболистами, выступающими в стране. Его слова приводит источник со ссылкой на радиостанцию O Povo/CBN.
Те, кто играет за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я давно выступаю за то, чтобы в сборной Бразилии были игроки, которые играют в стране. Два игрока, которые вчера забили голы, играют в чемпионате Бразилии. Мы должны давать возможности местным игрокам, а не гостям из-за рубежа.
"Я не играл за пределами Бразилии , потому что был очень, очень счастлив в «Сантосе», я провел там лучшие 15–20 лет своей жизни . У меня было много других предложений, и не только от «Реала», но мне было хорошо там, где я был"...
Пеле...
"Я не играл за пределами Бразилии , потому что был очень, очень счастлив в «Сантосе», я провел там лучшие 15–20 лет своей жизни . У меня было много других предложений, и не только от «Реала», но мне было хорошо там, где я был"...
Пеле...