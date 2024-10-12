Президент Бразилии: «Те, кто играет за границей, не лучше тех, кто здесь»

Президент Бразилии считает, что национальная сборная должна играть только с футболистами, выступающими в стране. Его слова приводит источник со ссылкой на радиостанцию O Povo/CBN.

Те, кто играет за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я давно выступаю за то, чтобы в сборной Бразилии были игроки, которые играют в стране. Два игрока, которые вчера забили голы, играют в чемпионате Бразилии. Мы должны давать возможности местным игрокам, а не гостям из-за рубежа.