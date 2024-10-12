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Президент Бразилии: «Те, кто играет за границей, не лучше тех, кто здесь»

вчера, 14:03

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что национальная сборная должна играть только с футболистами, выступающими в стране. Его слова приводит источник со ссылкой на радиостанцию O Povo/CBN.

Те, кто играет за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я давно выступаю за то, чтобы в сборной Бразилии были игроки, которые играют в стране. Два игрока, которые вчера забили голы, играют в чемпионате Бразилии. Мы должны давать возможности местным игрокам, а не гостям из-за рубежа.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:28
Так бразилы даже не пройдут отбор ЧМ!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:16
Эти "кадры" когда то тоже сидели в бразильских клубах...всему свое время...кстати)...
"Я не играл за пределами Бразилии , потому что был очень, очень счастлив в «Сантосе», я провел там лучшие 15–20 лет своей жизни . У меня было много других предложений, и не только от «Реала», но мне было хорошо там, где я был"...
Пеле...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:58
Ага...глупенькие наивные европейцы скупают худшие кадры....а самые ценные и умелые игроки остаются радовать по-футбольному мудрого президента...)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:27
Я понимаю стремление поддерживать местных футболистов, но не стоит забывать о тех, кто достиг успеха за границей. Многие бразильцы, играя в Европе, приобретают уникальный опыт, который может оказаться полезным для сборной. Найти баланс между местными игроками и теми, кто уже доказал свою состоятельность за пределами страны, — важная задача. Разнообразие может только усилить команду.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:22, ред.
А я согласен с Президентом Бразилии... Конечно, может быть, лучше без радикальных решений. Но, нынешние претенденты на Золотой мяч в сборной своей страны играют просто отвратительно. Для того, чтобы в главной команде Бразилии произошли изменения, нужен жёсткий тренер, который осмелится не вызвать в сборную некоторых ленивых звёзд... После чего, обоснует своё решение..
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:13
В таком случае бразильская сборная рискует ещё больше ослабнуть...
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