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Палмер назвал лучшего игрока мира на данный момент

вчера, 17:37

Хавбек «Челси» Коул Палмер поделился мнением о лучшем игроке мира.

Кто лучший футболист мира прямо сейчас? Я бы выбирал между Винисиусом и Мбаппе. Назову Килиана.

Ранее сам англичанин был признан лучшим игроком сентября в АПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:06, ред.
О Ямале много пишут...ввиду вундеркиндства....
Винисиус на слуху...ввиду его обид....
А Мбаппе...просто наверное лучший....он даже когда из ночного клуба капитанит его сборная выигрывает....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:48
На данный момент, лучшими игроками мира являются: Винисиус, Беллингэм и Ямаль. Это мое мнение. Мбаппе пока не в форме.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:23
На данный момент Мбапу в довольно плохой форме, а Винисиус хорош, пасует, забивает (с пенальти) даже так назвать Мбаппе лучшим это рацизм против Винисиуса.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:20
На данный момент Мбапу в довольно плохой форме, а Винисиус хорош, пасует, забивает (с пенальти) даже так назвать Мбаппе лучшим это рацизм против Винисиуса.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:07
Киля, немного, "опростоволосился" - не там отдохнул, это может как то повлиять на общественное мнение...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:48
Это выбор Палмера..
Правда названных Коулом игроков сейчас много и правильно критикуют. В настоящее время и Винисиус, и Мбаппе просто отвратительно выглядят в своих национальных сборных, да и болельщики их не жалуют.
shur
shur
вчера в 17:39
...ребятушки,ну кто бы сомневался,ровестники...!!!
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