Палмер назвал лучшего игрока мира на данный момент

Хавбек «Челси» Коул Палмер поделился мнением о лучшем игроке мира.
Кто лучший футболист мира прямо сейчас? Я бы выбирал между Винисиусом и Мбаппе. Назову Килиана.
Ранее сам англичанин был признан лучшим игроком сентября в АПЛ.
Хавбек «Челси» Коул Палмер поделился мнением о лучшем игроке мира.
Кто лучший футболист мира прямо сейчас? Я бы выбирал между Винисиусом и Мбаппе. Назову Килиана.
Ранее сам англичанин был признан лучшим игроком сентября в АПЛ.
Винисиус на слуху...ввиду его обид....
А Мбаппе...просто наверное лучший....он даже когда из ночного клуба капитанит его сборная выигрывает....
Винисиус на слуху...ввиду его обид....
А Мбаппе...просто наверное лучший....он даже когда из ночного клуба капитанит его сборная выигрывает....
Правда названных Коулом игроков сейчас много и правильно критикуют. В настоящее время и Винисиус, и Мбаппе просто отвратительно выглядят в своих национальных сборных, да и болельщики их не жалуют.
Правда названных Коулом игроков сейчас много и правильно критикуют. В настоящее время и Винисиус, и Мбаппе просто отвратительно выглядят в своих национальных сборных, да и болельщики их не жалуют.