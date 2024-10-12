Бьелса — о словах Суареса: «Мой авторитет в какой-то степени затронут»

Главный тренер сборной Уругвая после поражения от Перу в матче отбора к ЧМ -2026 (0:1) отреагировал на критические высказывания нападающего «Интер Майами» в его адрес.

Это не оказало никакого влияния. Я считаю, что самоотдача команды была очень большой, независимо от того, как мы играли. Думаю, что то, что произошло в течение недели, не определяет и не объясняет, я не связываю это с тем, как мы играли. И я не думаю, что это повлияло, неделя прошла с большим энтузиазмом.

Я не в неведении обо всём, что произошло. Я знаю, что мой авторитет в какой-то степени затронут. Но к игре я готовился со всей серьёзностью. И реакция игроков была такой же, как и с тех пор, как я начал работать здесь. Это ничуть не изменило уверенности, с которой велась подготовка к матчу, профессионализм и работа группы и тренерского штаба остались такими же, как и всегда.