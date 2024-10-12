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Бьелса — о словах Суареса: «Мой авторитет в какой-то степени затронут»

вчера, 11:52
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу1 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса после поражения от Перу в матче отбора к ЧМ-2026 (0:1) отреагировал на критические высказывания нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса в его адрес.

Это не оказало никакого влияния. Я считаю, что самоотдача команды была очень большой, независимо от того, как мы играли. Думаю, что то, что произошло в течение недели, не определяет и не объясняет, я не связываю это с тем, как мы играли. И я не думаю, что это повлияло, неделя прошла с большим энтузиазмом.

Я не в неведении обо всём, что произошло. Я знаю, что мой авторитет в какой-то степени затронут. Но к игре я готовился со всей серьёзностью. И реакция игроков была такой же, как и с тех пор, как я начал работать здесь. Это ничуть не изменило уверенности, с которой велась подготовка к матчу, профессионализм и работа группы и тренерского штаба остались такими же, как и всегда.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:04
надо побеждать, чтоб все молчали...включая и суарес
Гость
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