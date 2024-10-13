Игрок «Атлетико» Рикельме присоединится к сборной вместо Ямаля

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вчера, 17:50

Наставник сборной Испании вызвал игрока «Атлетико Мадрид» на встречу с Сербией в четвертом туре Лиги наций УЕФА . Футболист «красно-белых» проведет тренировку сегодня днем ​​в футбольном центре Ла-Росас.

ранее утром прошел МРТ в Мадриде, чтобы оценить дискомфорт, о котором он сообщил после матча с Данией.

Тесты не выявили структурных повреждений, а медицинские службы RFEF подтверждают, что это просто перегрузка.

Учитывая приоритетность здоровья Ямаля и избежание риска получения травмы, было решено отзаявить игрока.