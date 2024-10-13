Игрок «Атлетико» Рикельме присоединится к сборной вместо Ямаля

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал игрока «Атлетико Мадрид» Родриго Рикельме на встречу с Сербией в четвертом туре Лиги наций УЕФА. Футболист «красно-белых» проведет тренировку сегодня днем в футбольном центре Ла-Росас.
Ламин Ямаль ранее утром прошел МРТ в Мадриде, чтобы оценить дискомфорт, о котором он сообщил после матча с Данией.
Тесты не выявили структурных повреждений, а медицинские службы RFEF подтверждают, что это просто перегрузка.
Учитывая приоритетность здоровья Ямаля и избежание риска получения травмы, было решено отзаявить игрока.