Дебют в сборных. Они заслужили вызов игрой на старте сезона

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вчера, 21:52

В матчах национальных команд стоит обратить на них особое внимание.

Паузы на матчи сборных воспринимаются довольно рутинно. Между тем, в это время происходит обновление составов национальных команд. Тренеры вознаграждают вызовами тех, кто успел проявить себя за пару месяцев во внутренних чемпионатах. И на некоторых новичков сборных стоит обратить особенно пристальное внимание. Мы назовем несколько имен.

Игорь Хесус, 23 года (центральный нападающий, «Ботафого», Бразилия)

Это единственный игрок в нынешнем созыве сборной Бразилии, который раньше не вызывался. Он оставался в тени в последние четыре сезона, пока выступал в ОАЭ . Но минувшим летом он вернулся на родину в «Ботафого». С тех пор забил пять мячей, пусть и вряд ли решит все проблемы сборной Бразилии. Он вносит энтузиазм и целеустремленность в атаку.

Он не только довольно мощен и результативен, но и быстр, здорово взаимодействует с партнерами. В последнем матче он помог сборной Бразилии обыграть Чили, забив важный гол. Так что парень ярко вошел в команду.

Нико Пас, 20 лет (атакующий полузащитник, «Комо», Аргентина)

Неудачно поборовшись за место в основе «Реала», Пас перебрался летом в «Комо», который выступает в Серии А. Цена вопроса – 6 миллионов евро. В сборную Паса вызвали скорее из-за потенциала, а не ради немедленного эффекта. Между тем, в «Комо» Нико производит яркое и положительное впечатление. Даже в тех матчах, которые команда Сеска Фабрегаса проигрывает. Его техничность привлекает внимание – как и дриблинг, и сильный удар с левой.

Нико родился на Тенерифе. Это сын бывшего игрока сборной Аргентины Пабло Паса. Он мог выбрать сборную Испании, но предпочел Аргентину. «Реал» все еще видит в нем потенциал, хоть и отпустил в «Комо». Мадридцы хитро оставили за собой право обратного выкупа.

Малик Фофана, 19 лет (вингер, «Лион», Бельгия)

После впечатляющего старта сезона Малика быстро перевели из молодежной сборной Бельгии в основную. Летом 2023 года Фофана перешел из «Гента» за 19,5 миллиона евро. Ему потребовалось некоторое время, чтобы проявить свой талант в чемпионате Франции. Но прорыв сейчас выглядит впечатляющим. Оказавшийся в кризисе «Лион» зацепился за Малика, и тот не упускает своего шанса: он забил победный мяч в матче с «Тулузой», а также оформил дубль в игре Лиги Европы с «Рейнджерс».

Постепенно Фофана играет все более заметную роль в «Лионе» – и это в 19 лет. Он все увереннее смотрится при игре «один в один», все чаще берет на себя инициативу, регулярно бьет издали и предпринимает креативные шаги. Словом, прогрессирует на глазах.

Кваси Поку, 21 год (нападающий, РВДМ, Канада)

Вызов Поку в сборную Канады выглядел неожиданным, но этот универсальный нападающий и вингер может принести много пользы. До переезда во второй бельгийский дивизион Поку играл только за «Фордж» в высшей лиге Канады. Кваси не растерялся в Европе, где стартовал с трех голов в шести матчах. Гибкость и непредсказуемость Поку может еще удивить многих.

Джейми Левелинг, 23 года (полузащитник, «Штутгарт», Германия)

Конечно, в основном сейчас обсуждают выбор голкиперов для сборной Германии – там все новые лица для этой команды. Но можно обратить внимание и на выбор вингера «Штутгарта». Отчасти такое решение было принято из-за травмы Джамала Мусиалы. В прошлом сезоне Левелинг впечатлил выступлениями за «Штутгарт» на правах аренды из «Униона»: он вышел в 17 матчах в стартовом составе, еще столько же раз выходил на замену.

«Штутгарт» в итоге выкупил Левелинга, и быстроногий вингер уверенно начал новый сезон. Он показывает яркие индивидуальные способности, резок, стремителен и владеет дриблингом, а также силен физически.

Мемех Околи, 23 года (центральный защитник, «Лестер», Италия)

Стремясь изменить состав, который не впечатлил на Евро, Лучано Спаллетти представил сразу несколько новых имен в осеннем созыве сборной Италии. Среди них многообещающий центральный защитник «Лестера», который после перехода из «Аталанты» провел в старте пять из семи матчей Премьер-Лиги. В прошлом сезоне его арендовал «Фрозиноне».

На данном этапе Околи выделяется своей надежностью, что не самое типичное свойство для молодых центральных защитников. Но он еще очень быстр и отлично играет в воздухе. Околи трудно пройти «один в один» или на рывке. Конечно, ему еще стоит прибавлять в ряде компонентов, но для своего возраста Калеб показывает выдающуюся игру на этой позиции.

Никколо Пизилли, 20 лет (полузащитник, «Рома», Италия)

Еще один сюрприз от Спаллетти. Ведь Пизилли провел за «Рому» всего три матча в Серии А. И тут же попал в сборную. Тренер заявил, что пригласил его для более тщательного изучения способностей и личного ознакомления с потенциалом. Эдакие смотрины вживую на тренировках. Хотя нельзя сказать, что о Пизилли никто ничего не знал.

Никколо прошел ярко через молодежные команды «Ромы». Он выглядит как идеальная «восьмерка», которая умело действует в штрафной, четко читает игру и занимает выгодные позиции между линиями соперника. Он сыграл важную роль в сборной Италии до 19 лет, которая в прошлом году стала чемпионом Европы. Это динамичный игрок, который владеет первой передачей и всегда ищет варианты развития атак, получая мяч.

Обед Варгас, 19 лет (полузащитник, «Сиэтл Саундерс», Мексика)

А это один из самых многообещающих игроков в МЛС за последние несколько сезонов. Настоящая звезда «Сиэтла». Он выбрал сборную Мексики, хотя родился на Аляске и выступал за молодежные сборные США . Мексиканская команда пополнится очень умным и аккуратным полузащитником, который может играть и глубоко, и ближе к нападению. У него разнообразные передачи и хорошее чтение игры, а также развитые не по годам лидерские качества. В своем юном возрасте Варгас приближается к 70-му матчу в МЛС . Он воспринимается гораздо старше, чем есть на самом деле.

Ренато Вейга, 21 год (полузащитник, «Челси», Португалия)

Одно из самых скромных приобретений «Челси» за последнее время. Он летом перебрался в Лондон из «Базеля» всего на 14 миллионов евро. Универсальный полузащитник или защитник сыграл даже больше, чем мог рассчитывать с учетом наполненности состава «Челси». Он уже и опорником побывал, и крайним защитником. Такая гибкость сделает его очень ценным игроком для любой команды.

Хоакин Лавега, 19 лет (нападающий, «Ривер Плейт» Монтевидео, Уругвай)

Ранее Марсело Бьельса ошеломил уругвайскую общественность, вызвав 24-летнего Вальтера Домингеса из любительского футбольного клуба. Он даже сыграл 12 минут в товарищеском матче против Коста-Рики. На этот раз он снова шокировал людей, вызвав сразу семерых новичков. Одним из них стал Лавега. 19-летний бомбардир забил десять мячей за клуб в чемпионате в нынешнем сезоне. И это прорыв. Бьельсе нравится результативность, энергичность и трудолюбие юноши.

Так что в общей череде матчей сборных можно выделить отдельных персонажей, на которых стоит обратить особое внимание.