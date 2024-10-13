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6 игроков молодёжной сборной Уэльса не смогли сыграть из-за ошибки

вчера, 10:39
Уэльс (до 21)Логотип футбольный клуб Уэльс (до 21)1 : 2Логотип футбольный клуб Чехия (до 21)Чехия (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодёжной сборной Уэльса Мэттью Джонс рассказал о предстоящей проверке в связи с ошибкой в оформлении документов, из-за которой 6 игроков не смогли принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы U-21 с Чехией.

Будет проведено расследование, чтобы разобраться в этом и убедиться, что это не повторится. Я думаю, что справился с этим как мог, но в конечном итоге это в глубине вашего сознания и в глубине сознания игроков.

Мы знаем, что у нас есть достаточно сил, чтобы заменить игроков, когда их не хватает, когда они достаточно хороши, чтобы попасть в первую команду. Конечно, все хотят, чтобы в команде были Рубин Колуилл и Оуэн Бэк, но мы уже показали, что можем обойтись без них. Это не было серьёзной проблемой, но то, как это произошло, было разочаровывающим.

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Все комментарии
benh252t4984
benh252t4984
вчера в 13:39
Кто-то должен быть за это ответственный, с него и спрос
Вещий
Вещий
вчера в 11:43
Кого то сильно накажут... уволят и оштрафуют.
112910415
112910415
вчера в 11:19
профессионализм необходим на всех этажах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:10
Я всегда говорю...в пятницу вечером..."В офисе должен быть хоть один непьющий сотрудник".....
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:47
Надеюсь, что мы скоро сможем узнать имя и фамилию этой ошибки. Из-за этого негодяя несколько игроков не смогли участвовать в матче. Уверен, что человеку, допустившему такую ошибку, нечего делать в футболе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
Всякое случается В бумажной волоките...
Гость
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