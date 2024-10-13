6 игроков молодёжной сборной Уэльса не смогли сыграть из-за ошибки

Главный тренер молодёжной сборной Уэльса рассказал о предстоящей проверке в связи с ошибкой в оформлении документов, из-за которой 6 игроков не смогли принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы U-21 с Чехией.

Будет проведено расследование, чтобы разобраться в этом и убедиться, что это не повторится. Я думаю, что справился с этим как мог, но в конечном итоге это в глубине вашего сознания и в глубине сознания игроков.

Мы знаем, что у нас есть достаточно сил, чтобы заменить игроков, когда их не хватает, когда они достаточно хороши, чтобы попасть в первую команду. Конечно, все хотят, чтобы в команде были Рубин Колуилл и Оуэн Бэк, но мы уже показали, что можем обойтись без них. Это не было серьёзной проблемой, но то, как это произошло, было разочаровывающим.