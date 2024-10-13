Черчесов дал комментарий после поражения от Словении в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал комментарий после домашнего поражения от Словении (0:1) в Лиге наций.
Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут. Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед.
Казахстан проиграл три последних матча в турнире и с 1 набранным очком занимает последнее место в группе.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит и пресса после таких "шагов вперёд" уж точно не похвалит, а болельщики и вовсе, только ругать будут. В четырёх официальных играх - три поражения и не одного забитого гола. Какой рост, куда идём и главное, какой прогресс у сборной Казахстана под руководством Черчесова, лично мне не понятно. Боюсь, что завтра в игре с австрийцами результат будет не лучше, а если так, то дни Станислава Саламовича у руля казахстанской главной команды сочтены. А может всё же дадут доработать до окончания игр в Лиге наций, если сам раньше не подаст в отставку.
Болейте за своих, а не против чужих!
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит и пресса после таких "шагов вперёд" уж точно не похвалит, а болельщики и вовсе, только ругать будут. В четырёх официальных играх - три поражения и не одного забитого гола. Какой рост, куда идём и главное, какой прогресс у сборной Казахстана под руководством Черчесова, лично мне не понятно. Боюсь, что завтра в игре с австрийцами результат будет не лучше, а если так, то дни Станислава Саламовича у руля казахстанской главной команды сочтены. А может всё же дадут доработать до окончания игр в Лиге наций, если сам раньше не подаст в отставку.
Болейте за своих, а не против чужих!