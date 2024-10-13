Черчесов дал комментарий после поражения от Словении в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана дал комментарий после домашнего поражения от Словении (0:1) в Лиге наций.

Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут. Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед.