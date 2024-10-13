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Черчесов дал комментарий после поражения от Словении в Лиге наций

вчера, 19:39
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал комментарий после домашнего поражения от Словении (0:1) в Лиге наций.

Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут. Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед.

Казахстан проиграл три последних матча в турнире и с 1 набранным очком занимает последнее место в группе.

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Все комментарии
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
сегодня в 06:48
Только оправдываться умеет усач а тольку от игры сборной нет Гнать уже надо пока полностью не развалил сборную
Dauletbek
Dauletbek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:08
Не соглашусь с вами. Игра кардинально изменилась при Черчесове. Почти этот же состав выигрывал у Дании 3-2 проигрывая 0-2, выиграли у финнов, североирландцев на их поле, и даже когда проигрывали, старались забить гол и забивали. 4-я игра у Черчесова и одна и та же расстановка. Он не понимает, что сб.Казахстана не умеет играть от обороны все 90 минут....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:00
Несколько дней назад посмотрел отрывки из матчей сб. Казахстана. Печальное зрелище. И дело не в Черчесове, пусть хоть Гвардиола тренирует - толку не будет никакого. Где - то, в матчах с равным по статусу соперником, могут зацепиться за ничью, но не более.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:36, ред.
....Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит и пресса после таких "шагов вперёд" уж точно не похвалит, а болельщики и вовсе, только ругать будут. В четырёх официальных играх - три поражения и не одного забитого гола. Какой рост, куда идём и главное, какой прогресс у сборной Казахстана под руководством Черчесова, лично мне не понятно. Боюсь, что завтра в игре с австрийцами результат будет не лучше, а если так, то дни Станислава Саламовича у руля казахстанской главной команды сочтены. А может всё же дадут доработать до окончания игр в Лиге наций, если сам раньше не подаст в отставку.
Болейте за своих, а не против чужих!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:46
Попахивает ТенХагенщиной.
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