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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Головин высказался о возможном возвращении в чемпионат России

вчера, 12:38

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ.

Могу ли представить себя в «Спартаке» или «Зените»? Честно, пока даже не думал — очень тяжелый вопрос. Тяжело сказать, где бы я себя представил. Но точно знаю, что хотел бы завершить карьеру в России. Но вот где… Пока тяжело сказать, как что будет. В «Спартаке» в принципе нереально — могу сказать, что это точно будет не «Спартак».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:06
как Фернандес ?
Сп62
Сп62
вчера в 21:54
Я считал, что в первую очередь надо было упомянуть ЦСКА, а потом уже говорить о зенитах, спартаках. Для меня это странно.
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:52
Головин наверняка знает историю Марио Фернандеса, который уйдя в Зенит своим там не стал, а армейцы на нём КРЕСТ поставили. Так что учится надо на чужих ошибках. Болельщики ЦСКА Головина считают своим и любят его, а вот станет ли он для болельщиков СпаМа или Зенита своим это БОЛЬШОЙ вопрос.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:33
Это очевидно- годы проходят, а с ними и всё остальное...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:29
...у меня у знакомого дочь модель в Мексике,обещала каждый год к предкам на дачу приезжать! Годы идут,один раз приехала, усё - калачом не заманишь, карьера ,деньги,поклонники ,тепло и мухи не кусают...!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:01
Если точно не Спартак ...значит точно карьеру закончит в Спартаке...)))
4sp4s6sjva5h
4sp4s6sjva5h
вчера в 14:25
Идти в Спартак - остаться вечным середняком.
trimetil
trimetil
вчера в 13:44
Глушаков тоже так говорил, а потом, кто больше денег предложил, туда и пошёл.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:28
Добрый день!!!
Хорошо, подождем до рекорда...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🏒🏒🏒
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:21
Приветствую! Ну Алексу то пока не катит возвратится домой , ведь ему осталось вроде забросить 41 шайбу до вечного рекорда Грецки!
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:14
Доброго Здоровья Alexx!
Спешу успокоить вас, все у Головина в Монако складывается отлично. Совсем недавно он продлил свой контракт с клубом до конца сезона двадцать девятого, его попрежнему очень ценят и расчитывают на него в клубе, в противном случае с ним не стали бы продлевать на пять лет. А по окончании контракта в тридцать три года можно будет подумать о завершении карьеры футболиста в России, хоть в родном ЦСКА, хоть где-то ещё.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
Человек, до сих пор придерживается стереотипов- Спартак первый враг. Глушаков тоже клялся в ненависти к Спартаку...))) Я почему-то уверен, что возвращаться в российский футбол он не собирается. Овечкин тоже говорил, что мечтает закончить карьеру в родном Динамо, но годы идут, возвращаться, никто не собирается... Пока, Головин нужен в Европе, ни о каком возвращении, он и думать не будет. Всё остальное- красивые слова, на досуге...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:06, ред.
Ну значит ждём его в Спартаке, сам себя сглазил.
Но вообще да, он прав, выбор между клубом уничтожающим собственное величие и клубом уничтожающим футбол в стране действительно сложен, возможно ему стоит добавить варианты Локомотива или Краснодара и полегче пойдёт.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:53
Головин явно обозначил, что Спартак для него не вариант. Это может быть связано с личными причинами или историей отношений с клубом. Возможно, у него есть свои переживания о том, как он воспринимается болельщиками или каковы были его прежние отношения с клубом. Интересно, как это повлияет на реакцию фанатов Спартака. В любом случае, его откровенность только подчеркивает важность эмоциональной составляющей в футболе.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:51
Видимо, не всё у него там хорошо, раз Головин заговорил о возвращении в Россию. Кстати, возвращаясь обратно, обычно наши футболисты не играют хорошо. Скорее наоборот, их карьера начинает заканчиваться.
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