Головин высказался о возможном возвращении в чемпионат России

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ.
Могу ли представить себя в «Спартаке» или «Зените»? Честно, пока даже не думал — очень тяжелый вопрос. Тяжело сказать, где бы я себя представил. Но точно знаю, что хотел бы завершить карьеру в России. Но вот где… Пока тяжело сказать, как что будет. В «Спартаке» в принципе нереально — могу сказать, что это точно будет не «Спартак».
Спешу успокоить вас, все у Головина в Монако складывается отлично. Совсем недавно он продлил свой контракт с клубом до конца сезона двадцать девятого, его попрежнему очень ценят и расчитывают на него в клубе, в противном случае с ним не стали бы продлевать на пять лет. А по окончании контракта в тридцать три года можно будет подумать о завершении карьеры футболиста в России, хоть в родном ЦСКА, хоть где-то ещё.
Болейте за своих, а не против чужих!
Спешу успокоить вас, все у Головина в Монако складывается отлично. Совсем недавно он продлил свой контракт с клубом до конца сезона двадцать девятого, его попрежнему очень ценят и расчитывают на него в клубе, в противном случае с ним не стали бы продлевать на пять лет. А по окончании контракта в тридцать три года можно будет подумать о завершении карьеры футболиста в России, хоть в родном ЦСКА, хоть где-то ещё.
Болейте за своих, а не против чужих!