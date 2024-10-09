Головин высказался о возможном возвращении в чемпионат России

Полузащитник «Монако» ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ .

Могу ли представить себя в «Спартаке» или «Зените»? Честно, пока даже не думал — очень тяжелый вопрос. Тяжело сказать, где бы я себя представил. Но точно знаю, что хотел бы завершить карьеру в России. Но вот где… Пока тяжело сказать, как что будет. В «Спартаке» в принципе нереально — могу сказать, что это точно будет не «Спартак».