«Атланта» не будет препятствовать вызовам Миранчука в сборную России

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вчера, 13:57

Клуб МЛС «Атланта» не будет препятствовать выступлению полузащитника за сборную России.

«Все наши игроки имеют право выступать за свои национальные сборные. Мы никого не блокируем. Это очень важный отрезок нашего сезона, осталось всего две игры. Мы уверены, что Алексей хочет сделать все возможное, чтобы помочь нам выиграть эти матчи», — сообщили в пресс-службе.

Миранчук попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, а сентябрьский он пропустил, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе, к которому присоединился летом.