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«Атланта» не будет препятствовать вызовам Миранчука в сборную России

вчера, 13:57

Клуб МЛС «Атланта» не будет препятствовать выступлению полузащитника Алексея Миранчука за сборную России.

«Все наши игроки имеют право выступать за свои национальные сборные. Мы никого не блокируем. Это очень важный отрезок нашего сезона, осталось всего две игры. Мы уверены, что Алексей хочет сделать все возможное, чтобы помочь нам выиграть эти матчи», — сообщили в пресс-службе.

Миранчук попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, а сентябрьский он пропустил, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе, к которому присоединился летом.

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Все комментарии
inter 03
inter 03
вчера в 17:18
только вопрос а с кем играть
u9wp6wy5a2pr
u9wp6wy5a2pr
вчера в 16:47
Лига любительская,нет смысла препятствовать
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:28
Ну и хорошо. Только не уверен
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:15
А смысл его вызывать если не с кем играть
А всплывающие варианты с Занзибаром и Медиалигой это вообще что-то с чем-то
gnv7f94dsfga
gnv7f94dsfga
вчера в 15:12
Так что держитесь, Западное Самоа и Восточный Тимор!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:03
У Карпина молодых Батраковых-Пиняевых 37 человек.....можно и их наигрывать...
Заслуженных и всегда готовых проверенных Миранчуков-Головиных в нужный час всегда можно потом вызвать...с разных частей глобуса....
Брулин
Брулин
вчера в 14:59
Без Миранчука Пакистан не обыграть конечно же
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
Сборы в октябре видимо накрылись, а что будет в ноябре ещё неизвестно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:11
Но может и помешать...
Вообще, звучит, как угроза... Из-за чего эта тема возникла? Значит вопрос, всё-таки, обсуждается... Миранчуку нужно быть очень внимательным и аккуратным, особенно со СМИ. Лучше избегать интервью...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:00
Препятствовать не буду, но попросить иной раз могут))
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