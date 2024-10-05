«Атланта» не будет препятствовать вызовам Миранчука в сборную России

Клуб МЛС «Атланта» не будет препятствовать выступлению полузащитника Алексея Миранчука за сборную России.
«Все наши игроки имеют право выступать за свои национальные сборные. Мы никого не блокируем. Это очень важный отрезок нашего сезона, осталось всего две игры. Мы уверены, что Алексей хочет сделать все возможное, чтобы помочь нам выиграть эти матчи», — сообщили в пресс-службе.
Миранчук попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, а сентябрьский он пропустил, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе, к которому присоединился летом.
А всплывающие варианты с Занзибаром и Медиалигой это вообще что-то с чем-то
А всплывающие варианты с Занзибаром и Медиалигой это вообще что-то с чем-то
Заслуженных и всегда готовых проверенных Миранчуков-Головиных в нужный час всегда можно потом вызвать...с разных частей глобуса....
Заслуженных и всегда готовых проверенных Миранчуков-Головиных в нужный час всегда можно потом вызвать...с разных частей глобуса....
Вообще, звучит, как угроза... Из-за чего эта тема возникла? Значит вопрос, всё-таки, обсуждается... Миранчуку нужно быть очень внимательным и аккуратным, особенно со СМИ. Лучше избегать интервью...
Вообще, звучит, как угроза... Из-за чего эта тема возникла? Значит вопрос, всё-таки, обсуждается... Миранчуку нужно быть очень внимательным и аккуратным, особенно со СМИ. Лучше избегать интервью...