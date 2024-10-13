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Ромащенко: «Ситуация в сборной Казахстана под контролем Черчесова»

вчера, 19:12

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал последние результаты Казахстана под руководством Станислава Черчесова. Ромащенко долгое время был ассистентом Черчесова.

Не работаю в штабе, поэтому не знаю, из-за чего у Казахстана Черчесова сейчас такие результаты. Но мне жаль, что на данную секунду происходит так. Однако руководством заявлено, что сборная через Лигу наций готовится к отбору на чемпионат мира. Трагедии не происходит — просто знакомство с командой, главный тренер смотрит способности игроков. Не акцентировал бы внимание на результатах. Мы это же проходили при подготовке сборной России к ЧМ-2018. Всё под контролем Саламыча, ничего не упущено. Главный ориентир сборной Казахстана — отбор на чемпионат мира. Это и другой уровень, и проверка себя по сравнению с прошлым сезоном. То, что происходит сейчас, — в плюс для Черчесова. Я понимаю ситуацию, потому что проходил это, работая в штабе сборной России.

Сегодня, 13 октября, национальная команда Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:16
За 4 игры 0 забитых мячей. Это позорище и провал. Неужели там в Астане не понимает. что кроме понтов и напыщенности у этого чабана за душой давно ничего нет. Как тренер полный0. Такую команду развалил! Срочно Адиева верните!
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 19:25
Позорище !пора гнать его из сборной
Гость
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